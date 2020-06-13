Во Флориде запустили ракету с 58 спутниками Starlink для стандарта 5G

Ракета Falcon 9 с девятой по счету партией микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США.

Запуск состоялся в 05:21 по времени Восточного побережья США (12:21 по московскому времени), указывается на сайте компании SpaceX.

Сообщается, что на орбиту попадут 58 спутников Starlink, а также три аппарата американской компании Planet Labs, оснащенные портативными телескопом и камерой с высоким разрешением для мониторинга поверхности Земли.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околопланетной орбите большого количества аппаратов весом до полутонны. Предполагается, что система будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, в соответствии со стандартом 5G, то есть со скоростью 1 гигабит в секунду. По расчетам экспертов SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников обойдется в $10 млрд, пишет ТАСС. В мае прошлого года на орбиту были выведены первые 60 аппаратов Starlink, в ноябре запустили вторую партию. Третья, четвертая и пятая группировка спутников отправилась в космос в январе и феврале 2020 года, шестая – в марте, седьмая и восьмая – в апреле и начале июня.