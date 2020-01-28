Производство новой модели iPhone могут перенести из-за эпидемии в Китае

Массовое производство новой модели iPhone может быть отложено из-за эпидемии коронавируса в Китае, сообщает Nikkei со ссылкой на источники. Особенно сильно это затронет экономичную версию смартфона SE, которая ещё не была анонсирована.

Сборка телефонов запланирована на февраль на заводах двух компаний Foxconn и Pegatron. Они расположены в более чем 500 километрах от очага болезни города Ухань. Не исключили возможное влияние на работу заводов и в самих компаниях.

Bloomberg отмечает, что Apple намерена за первые полгода выпустить 80 миллионов устройств и увеличить число производимых мобильных процессоров.

По последним данным ТАСС, от нового типа коронавируса уже погибли 106 человек. Число зараженных измеряется тысячами. При этом, как писал Sobesednik.ru, для лечения от заболевания в Китае начали применять комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир, применяемых для терапии ВИЧ-инфекции.