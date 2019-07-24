Полицейским разрешили искать детей через данные геолокации мобильных

Правоохранительные органы смогут получать доступ к данным геолокации телефона ребенка по заявлению родителей.

Соответствующие поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» приняли депутаты в третьем чтении, сообщается на сайте Госдумы.

«В случае пропажи ребёнка его родители (или один из них, или законные представители) смогут обратиться в органы полиции с письменным заявлением, и те в течение 24 часов должны начать поиски, в том числе с возможностью получить доступ к данным геолокации мобильных устройств ребёнка – например, его телефона или планшета», – говорится в сообщении.

Уточняется, что о начале проведения поисков правоохранительные органы обязаны будут уведомить суд, который в течение 48 часов с момента начала поиска должен выдать решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо его прекращении.

Автором законопроекта является заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские сенаторы предложили законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.