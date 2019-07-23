В РФ предлагают ввести идентификацию пользователей электронной почты

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.

Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как указывается в пояснительной записке, идентификацию предполагается проводить на основании договора, заключенного между почтовым сервисом и оператором связи. Законопроект предлагает также обязать сервисы ограничивать передачу запрещенной в России информации.

По замыслу авторов, новый закон поможет сократить количество распространяемых через электронную почту ложных сигналов о терактах и уменьшить ущерб от таких сообщений, а также установить порядок привлечения преступников к ответственности.

Разработчиками инициативы стали, в частности, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, которые являются авторами закона о «суверенном интернете».