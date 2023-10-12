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В прошлый четверг, в 9:11

«Родина» в опасности? Нет, она в Armani

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.

На встрече с местными студентами заместитель омского губернатора Андрей Шпиленко так разгорячился, что пригрозил отправить на перевоспитание в армию тех, кто признался, что молодежь на встречу с ним «пригнали», а парню в футболке с надписью Brooklyn посоветовал не позориться и переодеться.

Как выяснил «Собеседник», до назначения в Омск уроженец Украины Шпиленко успел обзавестись судимостью, засветиться в партии «Родина», поработать в Корпорации развития ДНР и лишиться прав за выезд на встречку на «Лексусе». Заметьте, не на «УАЗе», как можно было бы ожидать от «патриота». Правда, потом чиновник авто все-таки поменял, но тоже не на «Ниву», а на Audi Q8. Имидж патриота – ничто, жажда комфорта – всё.

Да и дресс-код у вице-губернатора оказался под стать иномаркам. Никаких дешевых футболок с принтом Brooklyn, где, по словам Шпиленко, «то ли бомжи, то ли кто, не знаю». Только уважаемые импортные бренды.

Есть маечка Freddy Training из Италии и поло Armani.

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-3

Есть целая линейка одежды Boss.

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-4

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-4-2

Есть спортивная форма от Nike и Bauer.

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-5

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-5-2

Есть норвежская куртка Helly Hansen (рязанским ватникам не чета)... Американским бомжам такое, и правда, не снилось.

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-6

А еще у вице-губернатора и любителя «Родины» – не только богатый импортный гардероб, но и сын Илья, который тоже не в обносках ходит. Нет, для официальных встреч парень позирует в строгих костюмах или даже в толстовке с надписью «Молодая гвардия». Но вот в запрещенных в России за экстремизм соцсетях он выставляет себя уже в Adidas.

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-7

Или даже более пафосном дизайнерском AMIRI из США.

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-8

А на его худи от ESSENTIALS прямо красуется место штабквартиры фирмы-бренда – Los Angeles, в котором, в отличие от Бруклина, долларовых миллионеров гораздо больше. И упоминание которого, надо полагать, чиновника-«патриота» уже не смущает.

Вице-губернатор Омской области погорел на вражеском дресс-коде.-9

Видимо, власти считают, что обычные студенты должны ходить только в российском и служить по контракту. Импортные шмотки и отдых в Эмиратах – привилегия детей элиты.

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