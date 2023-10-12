Квартира Зеленского в Крыму ждет нового владельца
Новый собственник крымской квартиры украинского президента не торопится ее выкупать.
На прошлой неделе стало известно, что национализированную 120-метровую квартиру Зеленских на юге Крыма на электронных торгах приобрела москвичка Ольга Липовецкая, супруга столичного адвоката Ивана Тучкова. Приобрела за 44 миллиона рублей, что на 20 миллионов выше стартовой цены. В чем подвох? Хотя бы в том, что сегодня в том же ЖК «Император» продается квартира площадью 116 м2, то есть чуть меньше, но стоимостью 102 миллиона рублей, то есть вдвое дороже, чем выручит от аукциона бюджет.
- Цена-то как раз рыночная, учитывая, что квартире нужен ремонт. Я там была на осмотре, лишь кое-где плитка лежит, - рассказала «Собеседницу» менее удачливая участница торгов Юлия Кальницкая. - Но на аукционе на другую квартиру, в котором я участвовала недавно, было 48 заявок. А тут — всего две, что уже странно. И странно то, что противная сторона, каждый раз поднимая цену на миллион с лишним, думала при этом не больше секунды. Это говорит о том, что в такой ситуации торговаться можно до бесконечности - покупатель известен заранее. Хотя может и не известен. Чтобы заключить контракт, он должен кроме залога внести еще и финансовое обеспечение в размере стартовой цены, но этого до сих пор (на момент написания статьи — автор) не сделано. Может они вообще откажутся от покупки? Так что, возможно, право выкупа предоставят мне.
- Не даю никаких комментариев, - ответила «Собеседнику» Ольга Липовецкая и после вопроса о том, будет ли она вносить нужную сумму, бросила трубку.
- Какую сумму? - удивился ее супруг Иван Тучков. - Уже ведь вносили залог. Финансовое обеспечение? Какое обеспечение? Ну, если надо внести, внесут.
Кто «внесут», Тучков не пояснил. Возможно, реальный покупатель квартиры, которого не пугает тот факт, что она находится в Крыму, что ей прежде владела супруга Зеленского, и что сделку, учитывая оба этих фактах, в неопределенном будущем могут признать ничтожной.