Квартира Зеленского в Крыму ждет нового владельца

- Не даю никаких комментариев, - ответила «Собеседнику» Ольга Липовецкая и после вопроса о том, будет ли она вносить нужную сумму, бросила трубку.

- Какую сумму? - удивился ее супруг Иван Тучков. - Уже ведь вносили залог. Финансовое обеспечение? Какое обеспечение? Ну, если надо внести, внесут.

Кто «внесут», Тучков не пояснил. Возможно, реальный покупатель квартиры, которого не пугает тот факт, что она находится в Крыму, что ей прежде владела супруга Зеленского, и что сделку, учитывая оба этих фактах, в неопределенном будущем могут признать ничтожной.