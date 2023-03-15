Кого развел депутат Андрей Исаев

В 2015-м данные о супруге пропадают из деклараций Исаева. И депутат сразу «беднеет» в недвижимости. В отчетах о доходах и собственности остается лишь одна квартира, которой владеет единолично Исаев, и еще две в совместной и долевой собственности. Но, как выяснил «Собеседник», связей с экс-супругой политик не разорвал. В нашем распоряжении есть данные о перелетах Исаева и Дальской. Из них видно, что бывшая семейная пара какое-то время продолжала летать вместе. Например, 29 сентября 2015 года (то есть через много месяцев после развода) Андрей Исаев сел на самолет, который летел из Симферополя в Москву. Этим же рейсом летела и Дальская. 5 октября ситуация повторилась. Дальская и Исаев возвращались в российскую столицу на одном и том же самолете.

Читатели скажут: это было аж 8 лет назад. И будут правы. Вот новые данные, которые свидетельствуют, что Исаев и Дальская остаются близки до сих пор.

Квартира на двоих

В прошлом году приставы открыли против Алины Дальской исполнительное производство на сумму 4,8 тыс. руб., следует из утечки данных из ФССП. Сумма ерундовая, но главное не это. В протоколе указано место проживания женщины. Это квартира в доме №31 по улице Фридриха Энгельса в Москве. Ее площадь, согласно данным Росреестра, составляет... 113,8 м2. То есть полностью совпадает с той, что указывает в своих декларациях депутат Исаев. Дата рождения Дальской из этой утечки полностью совпадает с данными экс-супруги Исаева.

Мы не употребляем словосочетание «фиктивный развод», ведь пара, судя по всему, действительно развелась. Хотя в «Википедии» написано, что они до сих пор женаты. «Собеседник» изучил все последние фотографии Дальской в соцсетях. Особенно внимательно мы смотрели на ее безымянные пальцы. Но не увидели там обручального кольца. Да и Исаев ходит на пропагандистские ток-шоу без украшений на руках.

Развод позволил Дальской избежать каких-либо санкций со стороны Запада, которым подвергся сам Исаев. Более того, на сайтах, посвященных теме рестрикций против РФ, ее фамилия вообще не упоминается в связке с депутатом. Это позволяет Дальской путешествовать не то что на Запад, а даже на Украину (кстати, экс-жена Исаева – уроженка Донецка). В соцсетях «Собеседник» нашел фотографии, на которых видно, как Дальская с подругами в 2017-м гуляет по Киеву. Впрочем, отсутствие санкций никак не помогло ее бизнесу, находящемуся в Европе.

Рульки и колбаски, шницели и дичь – таково меню паломнического отеля в Германии. Заведение под названием Hotel St. Thomas am Brunnenhof в деревне Беконд связано с экс-супругой Исаева. А основным направлением деятельности гостиницы до поры до времени был прием групп паломников из России.

Дальская купила участок со зданием в деревне Беконд в 2010-м. А спустя три года данные об этой покупке рассекретила российская оппозиция. Дальская и Исаев не стали отрицать факт наличия иностранной собственности. Жена депутата (на тот момент) пояснила – покупка стоила 225 тыс. евро, которые были выручены от продажи квартиры в Москве. Но сам отель, дескать, работает в тестовом режиме и не приносит прибыли, поэтому он и не был отражен в декларации о доходах. Женщина заверяла, что все вырученные от приема гостей средства уходят на коммунальные платежи и другие текущие расходы.

После скандала Исаев пообещал продать гостиницу. «Мы уже знаем, кому продадим имущество моей супруги», – говорил он «Известиям». Но развод фактически дезавуировал обещания депутата. И никакой продажи не состоялось, выяснил «Собеседник».

Как следует из коммерческого реестра Германии, Дальская все последние годы оставалась управляющим директором St. Thomas am Brunnenhof – вопреки обещаниям Исаева. Более того, сама компания работала вплоть до марта этого года. Но 15.03.2023 в немецком реестре появилась такая запись: «Компания удаляется из реестра из-за безработицы». Оказывается, еще в январе 2021-го окружной суд Трира начал процесс о признании фирмы несостоятельной (банкротом). И через пару лет предприятие ликвидировалось. Вот так и прогорел немецкий бизнес экс-супруги депутата. Оказывается, для этого порой никакие санкции не нужны.

кстати

Дети Исаева, в отличие от депутата, смотрят на Запад и, видимо, кардинально расходятся с отцом в политических предпочтениях. Сын Никита подписан в соцсетях на «Медузу»*, Юрия Дудя*, Евгения Чичваркина*, Александра Невзорова*, Алексея Навального** и даже Олафа Шольца. В его Instagram*** – фото из Черногории (страны НАТО), Цюриха и Вены. Парень увлекается программированием. А дочь Анастасия (в VK она зарегистрирована под псевдонимом) подписана на блогера BadComedian****, высмеивающего третьесортный российский кинематограф. В одной из утечек ее адресом проживания указана 103-метровая квартира на Петровско-Разумовской аллее Москвы.

Илья Давлятчин (после публикации этой статьи признан иноагентом)

﻿* Признаны в России иноагентами.

** Включен в список Росфинмониторинга как лицо, причастное к терроризму или экстремизму.

*** Принадлежит компании Meta, которая считается в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена в стране.

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