Карен Шахназаров — фабрикант грез

По миллиону долларов за приватизацию

Год 1998-й ознаменовался для российского кинематографа двумя событиями: случился дефолт, едва не добивший на ладан дышавшую индустрию, и «Мосфильм» возглавил 46-летний режиссер Карен Шахназаров.

Карен Георгиевич любит в интервью вспоминать апокалиптические картины того времени – в павильонах «и водку разливали, и рыбу вялили, номера перебивали у наворованных машин». Выход из сложившейся ситуации представлялся в духе времени – концерн нужно приватизировать. На роль нового хозяина претендовал олигарх Владимир Гусинский, но «Мосфильм» от акционирования спасла денежная помощь мэра Москвы Юрия Лужкова.

– У некоторых членов правления уже были колебания, им предлагали втихаря по миллиону долларов, чтобы они сдались, – вспоминал сценарист Александр Бородянский. – Я, как и Карен, был ярым противником приватизации, потому что понимал: если сюда придут люди, не имеющие отношения к кино, формально они сохранят студию, но всю землю, а это центр города, очень удачное место, отдадут под застройку офисами и жильем.

Киноконцерн с советских времен занимает площадь в 34 га – чуть меньше площади Ватикана, и эта территория представляет интерес для застройщиков. В 2001-м компания получила «охранный статус» от властей – стала федеральным государственным унитарным предприятием. Тем не менее от коммерческой недвижимости «Мосфильм» это не спасло, причем инициатором строительства стал... сам Шахназаров. В 2013-м гендир посетовал в разговоре с президентом Путиным, что средств для развития киноконцерна не хватает, и предложил отдать части земель под застройку.

От слов быстро перешли к делу: с 2014-го застройщик ООО «Альтера Парк» (контролирует люксембургский фонд Altera Investment Fund) начал возведение ЖК «Вишневый парк» на территории «Мосфильма» – сейчас готовится уже третья очередь комплекса. А в 2021-м Москомархитектура согласовала проект бизнес-центра с жилыми помещениями площадью 45 тысяч квадратных метров на территории киноконцерна.

Полученные от инвесторов средства пошли в дело – в начале октября 2023-го на «Мосфильме» открылся самый большой в России киносъемочный павильон и собственный мультиплекс.

Золотая коллекция фильмов и территорий

Почти одновременно с открытием двух новых объектов в марте 2023-го на «Мосфильме» закрылась единственная в стране лаборатория по проявке кинопленки. А ведь еще не так давно, в 2011 году, по словам генерального директора, лаборатория приносила «Мосфильму» половину всех доходов. Но технический прогресс не стоит на месте, и Шахназарову больше нет смысла содержать уникальное учреждение. Кинодеятель всегда пытался задействовать все возможные источники доходов. В 2015-м Счетная палата проводила аудит «фабрики грез» и выяснила, что экономическая эффективность производства кинофильмов с участием «Мосфильма» находится на невысоком уровне.

– В России сейчас всего выходит в год 150–170 отечественных фильмов, но по 8 миллионов зрителей из них собирают только 7–8 картин. Все остальное проваливается в дыру, и никто об этих фильмах не вспоминает. Российское кино не работает, – уверен кинокритик Сергей Лавров.

Понимая провальность киноиндустрии, режиссер-менеджер с самого начала делал ставку на все возможные виды получения прибыли – от сдачи костюмов в аренду до использования созданных предшественниками шедевров. Полученные средства вкладывает в бизнес – покупку новейшего оборудования и развитие киноконцерна.

– Парадокс заключается в том, что «Мосфильм», оставаясь государственным предприятием и работая как рыночное, не получая никаких дотаций, все-таки достаточно уверенно себя чувствует, – говорил в одном из интервью Шахназаров.

Директор «Мосфильма» любит подчеркивать: за все время он не взял у государства ни рубля и ни разу не давал откатов.

По итогам 2022 года чистая прибыль киноконцерна составила 547,5 миллиона рублей. Фильмы, конечно, продолжают производить: недавно сам Шахназаров снимал в павильонах свою картину «Хитровка. Знак четырех», а Светлана Дружинина – патриотическое продолжение «Гардемаринов». Однако львиную часть дохода «Мосфильму» приносит аренда – по результатам бухгалтерской отчетности за 2022 год она дала 897,8 миллиона рублей. Водку сейчас в павильонах не разливают и рыбу не коптят, но среди арендаторов есть, например, спацентр и транспортная компания.

– «Мосфильм» – одна из немногих киностудий, кто сохранил свое достояние и продолжил развиваться. В 2001 году мы добились, чтобы права на коллекцию были закреплены за компанией законодательно, – рассказывал предшественник Шахназарова на посту директора компании Владимир Досталь.

В 2002-м права на золотую коллекцию кинолент принесли «Мосфильму» около 30% выручки. В 2020-м киноконцерн открыл свой собственный телеканал, а за девять лет до этого запустил канал на YouТube, где сейчас больше 5,7 миллиона подписчиков.

– Меня тоже спрашивали в свое время: зачем вы это делаете? А у нас больше 300 миллионов просмотров в год. Это, между прочим, в шесть раз больше, чем зрителей, которые приходят в кинотеатры Российской Федерации. Причем у нас аудитория не только российская, но и всего мира. Просмотров из Америки по 150 тысяч в неделю, – говорил Шахназаров в 2020-м в интервью «Собеседнику».

К Америке, правда, режиссер-менеджер относится холодно: поддержал идею не участвовать в «Оскаре» и вообще считает, что от санкций отечественное кино только выигрывает.

Концлагеря, перевоспитание, стерилизация

В таком взгляде на вещи нет ничего удивительного – Шахназаров держит курс строго в соответствии с линией партии.

– Мне бы не хотелось говорить о Карене. Для меня он – человек с шоу Владимира Соловьева, – ответил «Собеседнику» продюсер Александр Роднянский*, который перед своим отъездом из России продюсировал фильм Павла Чухрая «Воробьиное поле», снимавшийся на «Мосфильме».

Еще в начале управленческой карьеры Шахназаров пользовался поддержкой Лужкова. В 2012-м впервые стал доверенным лицом кандидата в президенты Путина и вскоре был облагодетельствован орденом «За заслуги перед Оте-чеством». В 2018-м его лицу доверял уже не только Путин, но и кандидат в московские градоначальники Сергей Собянин. В 2020-м вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, а 24 февраля 2022-го публично поддержал спецоперацию.

Хороших менеджеров в России много, но на одном опыте долго в руководстве не удержишься. Да и большими режиссерами наша земля не обделена. А вот если еще и власть активно любить и поддерживать, то шансы усидеть в директорском кресле значительно возрастают.

вверх кармашками

Доход Карена Шахназарова за 2021 год составил 19,8 миллиона рублей. В его собственности находится автомобиль Mercedes-Benz GLE 450, квартира в 107,9 кв. м, половина квартиры в 86,4 кв. м и квартира в 86,4 кв. м в пользовании.

В 2013-м доход главы «Мосфильма» был значительно меньше – всего 7,5 миллиона. Ему принадлежали квартира в 57,8 кв. м, половина квартиры в 43,2 кв. м, и квартира в 112,4 кв. м находилась в пользовании. Передвигался режиссер на машинах Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz.

*Власти РФ считают иноагентом.