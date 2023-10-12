Близких Путина язычество до Вологды доведет

- Если вы насчет назначения Георгия Юрьевича, то комментариев не будет, - сразу пояснил директор череповецкого Центра боевых искусств и заслуженный тренер РФ по кикбоксингу Юрий Филимонов.

- Ну хоть поздравить-то можно? Теперь сын территориально к вам ближе будет.

Череповецк находится как раз на Вологодчине. Юрий Ильич смеется:

- Спасибо. Да он и так всегда ко мне близок.