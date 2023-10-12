Близких Путина язычество до Вологды доведет
«Собеседник» узнал возможное старославянское имя нового губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, данное ему до крещения.
- Если вы насчет назначения Георгия Юрьевича, то комментариев не будет, - сразу пояснил директор череповецкого Центра боевых искусств и заслуженный тренер РФ по кикбоксингу Юрий Филимонов.
- Ну хоть поздравить-то можно? Теперь сын территориально к вам ближе будет.
Череповецк находится как раз на Вологодчине. Юрий Ильич смеется:
- Спасибо. Да он и так всегда ко мне близок.
Это правда: Георгий и Юрий Филимоновы регулярно, несмотря на то, что первый давно обосновался в Москве, проводят вместе свободное время. Недавно даже вместе уходили в монастырь. В Шаолинь - тот самый, в дружественном Китае с дружественным визитом.
А три года назад череповецкий Центр боевых искусств с не менее дружественным визитом посещал лично Путин. Сидел на трибуне вместе с Филимоновыми на такой близкой дистанции, что сразу было понятно — не далекие от президента люди. Настолько не далекие, что в 2013 году будущий губернатор, в то время не чиновник даже, а еще преподаватель РУДН, был гостем на свадьбе младшей дочери Путина со стороны невесты.
Сам Георгий Филимонов, кстати, тоже женат и даже успел обзавестись тремя дочерьми с весьма необычными именами — Велеслава, Ладослава и Ярослава. Звучит по-язычески, зато скрепно. Как признавался не так давно Филимонов, он и сам не совсем Георгий (это имя он получил уже в церкви): «Первое было дано родителями еще до крещения - это сакральное имя, которое, как велит славянская дохристианская традиция, скрывается от окружающих».
Впрочем, «Собеседник» нашел аккаунт губернатора в одной из российских соцсетей, привязанный к его электронной почте. В ней Георгий Юрьевич присутствует под ником Добрыня Юрьев.
Возможно, это и есть то самое сакральное имя, которое принесло Филимонову-младшему так много добра, познакомив сперва с семьей президента, а затем и с должностью губернатора. Вот тебе, Вологда, и Юрьев день.
ХУК справа
Добрыня Юрьев — не только полиглот и ученый-международник, но и многократный чемпион России и мира по кикбоксингу. Видимо, поэтому на его «Кадиллаке», который он паркует в ЖК Управделами президента «Ближняя дача», висит номер с красивыми цифрами и буквами ХУК.