Кто «осваивает» миллионы на новых территориях
«Собеседник» и проект «Можем объяснить» выяснили, кто зарабатывает на господрядах для четырёх новых российских регионов
Обстрел ценой в 55 млн
9 июня в Геническом районе Херсонской области прозвучала серия мощных взрывов. Как сообщали местные Telegram-каналы, в тот день ракеты прилетели в пансионат «Экспресс», где якобы разместились военнослужащие Росгвардии. Эти же каналы опубликовали фото больших клубов дыма, поднимающихся над селом Счастливцево, занятым российскими военными. По их данным, в базу отдыха попали две ракеты, а третью ПВО сбила над морем.
«Две ракеты, низко пролетевшие через Геническ, попали в пансионат «Экспресс». Сейчас там все перекрыто, много скорых и пожарных авто», – писали местные жители.
Российские СМИ довольно скупо сообщали о том инциденте, лишь цитируя врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Тот рассказал, что ВСУ обстреляли детский оздоровительный лагерь «Днепряны», предположительно ракетами Storm Shadow.
– Нашли обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения, – рассказал он.
Неизвестно, что именно имел в виду Сальдо под словом «Днепряны». Ни «Яндекс», ни Google такого детского лагеря на Арабатской стрелке не знают. Зато пансионат «Экспресс» прекрасно известен, в том числе и местным властям. И именно под таким названием он числится в документах. Судя по всему, обстрел действительно был очень серьезным и нанес сильные повреждения пансионату. Эти повреждения обойдутся российскому бюджету минимум в 55 млн руб., выяснили «Собеседник» и проект «Можем объяснить».
В начале августа Управление капитального строительства Херсонской области разместило два тендера на демонтажные работы и ремонт пансионата «Экспресс». В документации – огромный список работ, которые необходимо провести в разрушенном объекте: от снятия оконных рам и дверных проемов до установок светильников и пожарной сигнализации.
Закупка была проведена без конкурса, и подряд был отдан одной компании (так разрешило правительство, фактически ограничив рыночную конкуренцию сразу в четырех регионах). Как следует из документации, оба подряда получила фирма «Приазовье инвест», созданная в феврале. Разумеется, на ее счету не было никаких строительных достижений, что не помешало местным чиновникам отдать компании уже три подряда на общую сумму 96 млн руб. «Приазовье инвест» должна еще отремонтировать и здание избирательной комиссии в Геническе.
Компания указывает своим местоположением все тот же Геническ. Но учредители фирмы находятся в Краснодарском крае – это Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры Кубани. На ее сайте есть даже целый раздел, посвященный фирме «Приазовье инвест». Ассоциация строит большие планы насчет Геническа: хочет возродить там морской порт, возвести новые микрорайоны, в общем, дать городу «новую жизнь в России».
Интересен состав совета директоров этой компании. А там – что ни лицо, то бывший чиновник.
Так, глава совета директоров ООО «Приазовье инвест» Владислав Косенко – бывший главный федеральный инспектор по Тверской области. «Центр управления расследованиями» называл его спарринг-партнером Путина по дзюдо.
Первый замглавы совета директоров – экс-вице-губернатор Кубани Михаил Курков. Ранее он занимал пост председателя правления ПАО «Крыммолоко» – крупнейшего молочного комбината в Крыму.
В правление организации, получившей 96 млн руб. от херсонских властей, также вошел Анатолий Касаткин, ранее занимавший высокий пост в «Росатоме» (был замдиректора Отраслевого центра капитального строительства этой корпорации).
Но самой неожиданной нашей находкой стала Елена Зарембинская. Это сегодня она отвечает за строительство в Геническе, а несколько лет назад была начальником управления ФСИН России. В этом ведомстве Зарембинская отвечала за организацию исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. На этом посту она, например, запомнилась высказыванием о том, что направление заключенных на принудительные работы в Арктику – нормальное и законное дело.
Впрочем, как выяснили «Собеседник» и «МО», это далеко не единственный пример, когда подряды на новых территориях отдают представителям элиты. Мы изучили тысячи госконтрактов, заключенных там с марта, и нашли самых интересных выгодополучателей.
Охранники от «Единой России»
В сентябре 2022-го, одновременно с референдумами, в Запорожской и Херсонской областях стартовали конкурсы «Лидеры возрождения», которые должны были найти новый кадровый персонал для этих регионов. Среди полуфиналистов оказался уроженец Орла Антон Тарантинов. Сегодня он руководит ЧОП «АСТ-Флагман 3», но каких-то 10 лет назад работал в Федеральной службе охраны, даже закончил Академию ФСО. Фамилию мужчины можно найти и на сайте «Единой России»: он решил стать депутатом от этой партии на выборах, которые запланированы в Запорожье на сентябрь.
Тарантинову будет несложно найти общий язык с местными властями, ведь деньги от них он уже получает. Как следует из данных сайта госзакупок, в марте его частная охранная фирма заключила с Министерством образования и науки Запорожской области контракты минимум на 125 млн руб. Это случилось сразу после того самого конкурса «Лидеры возрождения», который вообще-то искал будущих чиновников (а не тех, кто получает от них деньги). Теперь сотрудники ЧОП «АСТ-Флагман 3» (конкурентов на конкурсе у фирмы, повторим, не было) будут охранять образовательные учреждения региона. Суммы стали рекордными для бизнесмена Тарантинова: в прошлом году он заработал на подрядах всего 5,3 млн, а сейчас – в 20 раз больше.
На обеспечении безопасности в Запорожье зарабатывает и «Центр специального назначения «Охрана» Запорожской области. Как следует из данных системы СКРИН, директором этой фирмы является Роман Беленко. У него уже был опыт в охранном бизнесе, но есть у мужчины и чиновничий опыт. В 2018-м Беленко был назначен замглавы подмосковной Дубны.
«Родился на юге России, в городе Таганрог. Рос в многодетной семье. Стаж государственной службы на данный момент – 8 лет», – рассказывал он о себе на заседании совета депутатов. Особенность же всей этой истории состоит в том, что учредителем данной компании является Военно-гражданская администрация Запорожской области. То есть за охранные услуги местные власти платят сами себе.
Еда для детей от соратника Медведчука
В новых регионах не обошлись и без традиционной российской истории – завышения цен на поставку еды. С апреля Министерство образования и науки Запорожской области заключило несколько продуктовых контрактов на сумму 60 млн руб. Последний датирован июлем. В документах есть большой список продуктов, и цены на некоторые из них удивляют. Например, местные чиновники оценили 1 кг помидоров в 90 руб., хотя в обычном российском «Перекрестке» он в тот момент стоил всего 75 руб. Бананы решили купить за 150 руб/кг, хотя в «Ленте» они были гораздо дешевле – 105 руб. И таких расхождений нашлось на несколько десятков позиций. Учитывая, что поставки являются оптовыми, цены должны быть еще ниже. Впрочем, хорошим знакомым можно заплатить и побольше.
Подряды на поставку продуктов для школ в Запорожской области получила фирма «Агроарсенал-3», зарегистрированная в ноябре прошлого года. Одним из ее учредителей является Сергей Золотарев – бывший депутат Мелитопольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». Бизнес он совмещает с работой на госдолжности, что по российским законам вообще-то запрещено.
Между тем агентство ТАСС называло Золотарева замглавы администрации Мелитополя, а в апреле он стал еще и секретарем регионального отделения «Единой России». Что не помешало ему продолжать зарабатывать на госконтрактах. Всего с марта его компания получила за поставку продуктов более 66 млн руб., следует из данных системы СКРИН. Теперь Золотарев собрался в депутаты – разумеется, от ЕР.