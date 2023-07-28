Обстрел ценой в 55 млн

9 июня в Геническом районе Херсонской области прозвучала серия мощных взрывов. Как сообщали местные Telegram-каналы, в тот день ракеты прилетели в пансионат «Экспресс», где якобы разместились военнослужащие Росгвардии. Эти же каналы опубликовали фото больших клубов дыма, поднимающихся над селом Счастливцево, занятым российскими военными. По их данным, в базу отдыха попали две ракеты, а третью ПВО сбила над морем.

«Две ракеты, низко пролетевшие через Геническ, попали в пансионат «Экспресс». Сейчас там все перекрыто, много скорых и пожарных авто», – писали местные жители.

Российские СМИ довольно скупо сообщали о том инциденте, лишь цитируя врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Тот рассказал, что ВСУ обстреляли детский оздоровительный лагерь «Днепряны», предположительно ракетами Storm Shadow.

– Нашли обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения, – рассказал он.

Неизвестно, что именно имел в виду Сальдо под словом «Днепряны». Ни «Яндекс», ни Google такого детского лагеря на Арабатской стрелке не знают. Зато пансионат «Экспресс» прекрасно известен, в том числе и местным властям. И именно под таким названием он числится в документах. Судя по всему, обстрел действительно был очень серьезным и нанес сильные повреждения пансионату. Эти повреждения обойдутся российскому бюджету минимум в 55 млн руб., выяснили «Собеседник» и проект «Можем объяснить».

В начале августа Управление капитального строительства Херсонской области разместило два тендера на демонтажные работы и ремонт пансионата «Экспресс». В документации – огромный список работ, которые необходимо провести в разрушенном объекте: от снятия оконных рам и дверных проемов до установок светильников и пожарной сигнализации.

Закупка была проведена без конкурса, и подряд был отдан одной компании (так разрешило правительство, фактически ограничив рыночную конкуренцию сразу в четырех регионах). Как следует из документации, оба подряда получила фирма «Приазовье инвест», созданная в феврале. Разумеется, на ее счету не было никаких строительных достижений, что не помешало местным чиновникам отдать компании уже три подряда на общую сумму 96 млн руб. «Приазовье инвест» должна еще отремонтировать и здание избирательной комиссии в Геническе.

Компания указывает своим местоположением все тот же Геническ. Но учредители фирмы находятся в Краснодарском крае – это Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры Кубани. На ее сайте есть даже целый раздел, посвященный фирме «Приазовье инвест». Ассоциация строит большие планы насчет Геническа: хочет возродить там морской порт, возвести новые микрорайоны, в общем, дать городу «новую жизнь в России».

Интересен состав совета директоров этой компании. А там – что ни лицо, то бывший чиновник.

Так, глава совета директоров ООО «Приазовье инвест» Владислав Косенко – бывший главный федеральный инспектор по Тверской области. «Центр управления расследованиями» называл его спарринг-партнером Путина по дзюдо.

Первый замглавы совета директоров – экс-вице-губернатор Кубани Михаил Курков. Ранее он занимал пост председателя правления ПАО «Крыммолоко» – крупнейшего молочного комбината в Крыму.

В правление организации, получившей 96 млн руб. от херсонских властей, также вошел Анатолий Касаткин, ранее занимавший высокий пост в «Росатоме» (был замдиректора Отраслевого центра капитального строительства этой корпорации).

Но самой неожиданной нашей находкой стала Елена Зарембинская. Это сегодня она отвечает за строительство в Геническе, а несколько лет назад была начальником управления ФСИН России. В этом ведомстве Зарембинская отвечала за организацию исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. На этом посту она, например, запомнилась высказыванием о том, что направление заключенных на принудительные работы в Арктику – нормальное и законное дело.