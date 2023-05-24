Цыплёнок жареный. Как «русский патриот» Мединский курочкой от KFC торговал

Российское военно-историческое общество (РВИО) Владимира Мединского может быть признано иноагентом. Притом что сам он собирался жить за границей и финансировал крупную американскую корпорацию.

«Наследник полковника Сандерса»

Помощник президента Владимир Мединский – патриот по рождению. Сам-то он от армии, правда, непатриотично откосил, зато отец его был военным, дослужился до звания полковника. Впрочем, сам Мединский оказался наследником ещё и другого полковника – Сандерса.

– Время фастфуда заканчивается, – ещё в 2012 году образно завернул патриот, занимавший в ту пору пост главы Минкульта РФ. Все тогда подумали, что это он про засилье американской культуры, а оказалось, и про американский фастфуд тоже. Точнее, про свой связанный с этим бизнес.

В середине нулевых Владимир Мединский (и лично, и через фирму «НС Иммобиларе») был учредителем компании «Столичные рестораны», которая владела в Москве несколькими заведениями общепита. Одним из товарных знаков, права на который он приобрёл, был бренд KFC, Kentucky Fried Chicken, или «Жареная курочка (цыплёнок) из Кентукки», который в 1930 году основал американец Харланд Сандерс, более известный как «полковник».

При этом свой товарный знак KFC отдаёт не просто так – за франчайзинг надо выложить первоначальный взнос около $50 000 и каждый месяц перечислять роялти в размере 11% от оборота. Прилично, но Владимир Мединский все равно выкупил у владельца бренда право торговать цыплятами из Кентукки в московском ТЦ «Фестиваль». Таким образом патриот кормил американской курочкой не только москвичей, но и через отчисления – материнскую компанию, а через её налоги – Пентагон.

Сколько точно денег перекочевало от Мединского к НАТО, неизвестно, но в 2010 году, например, выручка «Столичных ресторанов» составила 626 миллионов рублей. Впрочем, к 2018 году фирму прикрыли, и сейчас KFC в «Фестивале» принадлежит другому юрлицу. Владимир Мединский нашёл более выгодный способ монетизировать патриотизм.

Досье

Сейчас на жену патриота записан двухэтажный 300-метровый пентхаус в московском ЖК «Садовые кварталы». Но, как выяснил тг-канал «Жаба и Гадюка», «с 2008 года по 2012-й, когда Мединский был ещё депутатом Госдумы, его жена Марина владела двумя квартирами в Риме в доме №30 на улице Франческо Мензио». Речь идёт о жилом комплексе под названием Terrazze del Presidente («Терраса президента»). Римские квартиры депутат скромно не декларировал. После назначения Мединского министром недвижимость оказалась деликатно переоформлена на его сестру Татьяну.