Цыплёнок жареный. Как «русский патриот» Мединский курочкой от KFC торговал
Помощник президента кормил не только москвичей, но и через отчисления – материнскую компанию, а через её налоги – Пентагон
Российское военно-историческое общество (РВИО) Владимира Мединского может быть признано иноагентом. Притом что сам он собирался жить за границей и финансировал крупную американскую корпорацию.
«Наследник полковника Сандерса»
Помощник президента Владимир Мединский – патриот по рождению. Сам-то он от армии, правда, непатриотично откосил, зато отец его был военным, дослужился до звания полковника. Впрочем, сам Мединский оказался наследником ещё и другого полковника – Сандерса.
– Время фастфуда заканчивается, – ещё в 2012 году образно завернул патриот, занимавший в ту пору пост главы Минкульта РФ. Все тогда подумали, что это он про засилье американской культуры, а оказалось, и про американский фастфуд тоже. Точнее, про свой связанный с этим бизнес.
В середине нулевых Владимир Мединский (и лично, и через фирму «НС Иммобиларе») был учредителем компании «Столичные рестораны», которая владела в Москве несколькими заведениями общепита. Одним из товарных знаков, права на который он приобрёл, был бренд KFC, Kentucky Fried Chicken, или «Жареная курочка (цыплёнок) из Кентукки», который в 1930 году основал американец Харланд Сандерс, более известный как «полковник».
При этом свой товарный знак KFC отдаёт не просто так – за франчайзинг надо выложить первоначальный взнос около $50 000 и каждый месяц перечислять роялти в размере 11% от оборота. Прилично, но Владимир Мединский все равно выкупил у владельца бренда право торговать цыплятами из Кентукки в московском ТЦ «Фестиваль». Таким образом патриот кормил американской курочкой не только москвичей, но и через отчисления – материнскую компанию, а через её налоги – Пентагон.
Сколько точно денег перекочевало от Мединского к НАТО, неизвестно, но в 2010 году, например, выручка «Столичных ресторанов» составила 626 миллионов рублей. Впрочем, к 2018 году фирму прикрыли, и сейчас KFC в «Фестивале» принадлежит другому юрлицу. Владимир Мединский нашёл более выгодный способ монетизировать патриотизм.
Досье
Сейчас на жену патриота записан двухэтажный 300-метровый пентхаус в московском ЖК «Садовые кварталы». Но, как выяснил тг-канал «Жаба и Гадюка», «с 2008 года по 2012-й, когда Мединский был ещё депутатом Госдумы, его жена Марина владела двумя квартирами в Риме в доме №30 на улице Франческо Мензио». Речь идёт о жилом комплексе под названием Terrazze del Presidente («Терраса президента»). Римские квартиры депутат скромно не декларировал. После назначения Мединского министром недвижимость оказалась деликатно переоформлена на его сестру Татьяну.
Проигрыш в «Танки»
В 2013 году министр культуры Владимир Мединский возглавил Российское военно-историческое общество. Хотя оно формально создано по указу президента, это – получастная НКО. Помимо Минкульта и Мин-обороны, в её учредителях оказались три физлица: отставной чекист и директор подотчётного Мединскому Музея Победы Владимир Забаровский (был доверенным лицом Путина, умер в 2017 году), зам Мединского по Минкульту Григорий Ивлиев (вместе с любимым дирижёром Путина Валерием Гергиевым основал Всероссийское хоровое общество) и тогдашний советник министра Мединского Никита Степанов (бывший юрист «Петербургской топливной компании», связанной с близкими к Путину банком «Россия» и кооперативом «Озеро»).
На РВИО тут же обрушился 1400-метровый исторический особняк в центре Москвы и полился золотой дождь из денег сторонних меценатов. Но не только: госконтракты для «НКО Мединского» стало давать «министерство Мединского». Кто-то назовёт это коррупцией. Мединский называет это патриотизмом. В итоге на конец прошлого года в баланс общества накапало полтора миллиарда рублей.
Ещё около двух миллиардов скопилось на балансе формально независимого Фонда целевого капитала РВИО, у которого тоже три частных учредителя – сам помощник президента, уже упомянутый Ивлиев и примкнувший к ним Дмитрий Рогозин. В совете фонда – сестра Мединского Татьяна Зуйкова, его однокурсник Егор Москвин и помощник ещё со времён Госдумы Андрей Назаров. Предполагалось, что расходы фонд распределит по трём целевым статьям РВИО: создание фильма «Увидеть Сталина», развитие образовательного центра «Орёл» в Крыму и приобретение усадьбы Герцена в Подмосковье.
«Увидеть Сталина» у Мединского не получилось. Фильм вышел на экраны под названием «Танки», но все равно не выстрелил в прокате. Сталин такое неэффективное расходование средств вряд ли одобрил бы.
На базе бывшего пансионата «Орёл», который после прихода в него Мединского дошёл до состояния декораций к фильму ужасов, обещали сделать детский военно-патриотический лагерь, но в июле 2021 года «Орлу» обрезали крылья. Пансионат, как выяснил «Собеседник», по-тихому продали сторонней организации, а дети патриотизмом могут и в тёмных углах заниматься.
Усадьба Герцена с молотка пока не пошла, но по её адресу оказался зарегистрирован Торговый дом «РВИО», большая часть уставного капитала которого уже в руках Андрея Назарова, верного помощника Мединского. Зато теперь мы знаем, как писал Герцен, «кто виноват».
Заграница ему поможет
И вот тут мы переходим к самому интересному. Владимир Мединский, зарабатывая на патриотизме и торгуя крылышками из Кентукки, не только финансировал заграницу. Он оттуда деньги ещё и получал.
Сразу после основания Фонда целевого капитала РВИО на его счета устремились целевые поступления от иностранных организаций (это следует из поданного в Минюст отчёта за 2014 год).
А с 2018 года иностранные граждане (вроде поляка Вальдемара Сковронски) и компании (типа итальянской Ассоциации Conoscere Eurasia) стали, по документам, спонсировать и само Российское военно-историческое общество. Видимо, поэтому в этом году РВИО решило, вопреки закону, отчёт вовсе не подавать, чтоб уж совсем не подставляться под статус иноагента.
А ещё иноагентам запрещено работать в российских школах, тем не менее именно Мединскому, «наследнику полковника Сандерса», поручили возглавить команду по созданию нового учебника истории, в котором он расскажет детям, почему нужно поддерживать СВО. За бюджетный счёт и на иностранные деньги. Ведь деньги не пахнут панировкой из KFC.
Сын под дипломатическим прикрытием
«Сыну надо объяснить, что есть добро, а что есть зло, – и желательно собственным примером», – сказал как-то Владимир Мединский. И не просто сказал, но и сделал. Сам патриот, например, хотя и оправдывает боевые действия на Украине, лично предпочитает держаться от боёв подальше. Такого патриотичного себя надо беречь. Вот и первенец Мединского, который ещё прошлым летом достиг призывного возраста, по примеру отца не стал спешить исполнять тот воинский долг, за который ратует Мединский-старший, а предпочёл получить бронь как студент. Казалось бы, Родина зовёт и все такое, учёба может подождать – ан нет. Эти лозунги, с точки зрения советника президента, видимо, только для простолюдинов, а не для любимого наследника.
Учится Александр Мединский, как несложно догадаться, тоже не в Военной академии, а в блатном МГИМО. Информация о его поступлении засекречена, но, по данным «Собеседника», отмазывается парень от армии на элитном международно-правовом факультете. Видимо, мечтает стать дипломатом, чтобы в не особо светлом будущем участвовать в благословляемых его отцом сражениях не под бомбами в холодном окопе, а под ковром и в тёплых кабинетах.
Справедливости ради: сын советника президента свою позицию по объявленной Путиным спецоперации, которую он принципиально отказывается называть войной, публично до сих пор не озвучил. То ли боится, то ли стесняется.