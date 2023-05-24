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Цыплёнок жареный. Как «русский патриот» Мединский курочкой от KFC торговал

Помощник президента кормил не только москвичей, но и через отчисления – материнскую компанию, а через её налоги – Пентагон

Мединский и курочка
Фото: Global Look Press

Российское военно-историческое общество (РВИО) Владимира Мединского может быть признано иноагентом. Притом что сам он собирался жить за границей и финансировал крупную американскую корпорацию.

«Наследник полковника Сандерса»

Помощник президента Владимир Мединский – патриот по рождению. Сам-то он от армии, правда, непатриотично откосил, зато отец его был военным, дослужился до звания полковника. Впрочем, сам Мединский оказался наследником ещё и другого полковника – Сандерса.

– Время фастфуда заканчивается, – ещё в 2012 году образно завернул патриот, занимавший в ту пору пост главы Минкульта РФ. Все тогда подумали, что это он про засилье американской культуры, а оказалось, и про американский фастфуд тоже. Точнее, про свой связанный с этим бизнес.

В середине нулевых Владимир Мединский (и лично, и через фирму «НС Иммобиларе») был учредителем компании «Столичные рестораны», которая владела в Москве несколькими заведениями общепита. Одним из товарных знаков, права на который он приобрёл, был бренд KFC, Kentucky Fried Chicken, или «Жареная курочка (цыплёнок) из Кентукки», который в 1930 году основал американец Харланд Сандерс, более известный как «полковник».

При этом свой товарный знак KFC отдаёт не просто так – за франчайзинг надо выложить первоначальный взнос около $50 000 и каждый месяц перечислять роялти в размере 11% от оборота. Прилично, но Владимир Мединский все равно выкупил у владельца бренда право торговать цыплятами из Кентукки в московском ТЦ «Фестиваль». Таким образом патриот кормил американской курочкой не только москвичей, но и через отчисления – материнскую компанию, а через её налоги – Пентагон.

Сколько точно денег перекочевало от Мединского к НАТО, неизвестно, но в 2010 году, например, выручка «Столичных ресторанов» составила 626 миллионов рублей. Впрочем, к 2018 году фирму прикрыли, и сейчас KFC в «Фестивале» принадлежит другому юрлицу. Владимир Мединский нашёл более выгодный способ монетизировать патриотизм.

Досье

Сейчас на жену патриота записан двухэтажный 300-метровый пентхаус в московском ЖК «Садовые кварталы». Но, как выяснил тг-канал «Жаба и Гадюка», «с 2008 года по 2012-й, когда Мединский был ещё депутатом Госдумы, его жена Марина владела двумя квартирами в Риме в доме №30 на улице Франческо Мензио». Речь идёт о жилом комплексе под названием Terrazze del Presidente («Терраса президента»). Римские квартиры депутат скромно не декларировал. После назначения Мединского министром недвижимость оказалась деликатно переоформлена на его сестру Татьяну.

Жилой комплекс Terrazze del Presidente
Жилой комплексе Terrazze del Presidente

Проигрыш в «Танки»

В 2013 году министр культуры Владимир Мединский возглавил Российское военно-историческое общество. Хотя оно формально создано по указу президента, это – получастная НКО. Помимо Минкульта и Мин-обороны, в её учредителях оказались три физлица: отставной чекист и директор подотчётного Мединскому Музея Победы Владимир Забаровский (был доверенным лицом Путина, умер в 2017 году), зам Мединского по Минкульту Григорий Ивлиев (вместе с любимым дирижёром Путина Валерием Гергиевым основал Всероссийское хоровое общество) и тогдашний советник министра Мединского Никита Степанов (бывший юрист «Петербургской топливной компании», связанной с близкими к Путину банком «Россия» и кооперативом «Озеро»).

На РВИО тут же обрушился 1400-метровый исторический особняк в центре Москвы и полился золотой дождь из денег сторонних меценатов. Но не только: госконтракты для «НКО Мединского» стало давать «министерство Мединского». Кто-то назовёт это коррупцией. Мединский называет это патриотизмом. В итоге на конец прошлого года в баланс общества накапало полтора миллиарда рублей.

Ещё около двух миллиардов скопилось на балансе формально независимого Фонда целевого капитала РВИО, у которого тоже три частных учредителя – сам помощник президента, уже упомянутый Ивлиев и примкнувший к ним Дмитрий Рогозин. В совете фонда – сестра Мединского Татьяна Зуйкова, его однокурсник Егор Москвин и помощник ещё со времён Госдумы Андрей Назаров. Предполагалось, что расходы фонд распределит по трём целевым статьям РВИО: создание фильма «Увидеть Сталина», развитие образовательного центра «Орёл» в Крыму и приобретение усадьбы Герцена в Подмосковье.

«Увидеть Сталина» у Мединского не получилось. Фильм вышел на экраны под названием «Танки», но все равно не выстрелил в прокате. Сталин такое неэффективное расходование средств вряд ли одобрил бы.

На базе бывшего пансионата «Орёл», который после прихода в него Мединского дошёл до состояния декораций к фильму ужасов, обещали сделать детский военно-патриотический лагерь, но в июле 2021 года «Орлу» обрезали крылья. Пансионат, как выяснил «Собеседник», по-тихому продали сторонней организации, а дети патриотизмом могут и в тёмных углах заниматься.

Усадьба Герцена с молотка пока не пошла, но по её адресу оказался зарегистрирован Торговый дом «РВИО», большая часть уставного капитала которого уже в руках Андрея Назарова, верного помощника Мединского. Зато теперь мы знаем, как писал Герцен, «кто виноват».

Усадьба Герцена
Фото: Яндекс-карты
Так усадьба, по данным Яндекс-карт, выглядела в 2021 году

Заграница ему поможет

И вот тут мы переходим к самому интересному. Владимир Мединский, зарабатывая на патриотизме и торгуя крылышками из Кентукки, не только финансировал заграницу. Он оттуда деньги ещё и получал.

Сразу после основания Фонда целевого капитала РВИО на его счета устремились целевые поступления от иностранных организаций (это следует из поданного в Минюст отчёта за 2014 год). 

А с 2018 года иностранные граждане (вроде поляка Вальдемара Сковронски) и компании (типа итальянской Ассоциации Conoscere Eurasia) стали, по документам, спонсировать и само Российское военно-историческое общество. Видимо, поэтому в этом году РВИО решило, вопреки закону, отчёт вовсе не подавать, чтоб уж совсем не подставляться под статус иноагента.

А ещё иноагентам запрещено работать в российских школах, тем не менее именно Мединскому, «наследнику полковника Сандерса», поручили возглавить команду по созданию нового учебника истории, в котором он расскажет детям, почему нужно поддерживать СВО. За бюджетный счёт и на иностранные деньги. Ведь деньги не пахнут панировкой из KFC.

Сын под дипломатическим прикрытием

«Сыну надо объяснить, что есть добро, а что есть зло, – и желательно собственным примером», – сказал как-то Владимир Мединский. И не просто сказал, но и сделал. Сам патриот, например, хотя и оправдывает боевые действия на Украине, лично предпочитает держаться от боёв подальше. Такого патриотичного себя надо беречь. Вот и первенец Мединского, который ещё прошлым летом достиг призывного возраста, по примеру отца не стал спешить исполнять тот воинский долг, за который ратует Мединский-старший, а предпочёл получить бронь как студент. Казалось бы, Родина зовёт и все такое, учёба может подождать – ан нет. Эти лозунги, с точки зрения советника президента, видимо, только для простолюдинов, а не для любимого наследника.

Учится Александр Мединский, как несложно догадаться, тоже не в Военной академии, а в блатном МГИМО. Информация о его поступлении засекречена, но, по данным «Собеседника», отмазывается парень от армии на элитном международно-правовом факультете. Видимо, мечтает стать дипломатом, чтобы в не особо светлом будущем участвовать в благословляемых его отцом сражениях не под бомбами в холодном окопе, а под ковром и в тёплых кабинетах.

Справедливости ради: сын советника президента свою позицию по объявленной Путиным спецоперации, которую он принципиально отказывается называть войной, публично до сих пор не озвучил. То ли боится, то ли стесняется.

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