Путина окружили пай-мальчики
Как окружение президента оформляет недвижимость на паевые фонды и управляющие компании
«Дар» на миллиарды
На днях Минюст обнародовал финансовый отчет Фонда региональных некоммерческих проектов «Дар». Да-да, того самого, в роскошных резиденциях которого любит отдыхать бывший президент, а ныне одиозный блогер Дмитрий Медведев. Согласно отчету, за прошлый год только головная структура Фонда поиздержалась на 2 миллиарда 170 миллионов 206 тысяч рублей. Оно и понятно: столько элитной недвижимости по всей стране.
При этом подразделения НКО, отвечающие за конкретные объекты, тоже не скупятся на расходы. Связанный с «Даром» фонд «Градислава», например, который управляет знаменитым поместьем в Плесе, потратил на нужды своего бенефициара 1 миллиард 413 миллионов 589 тысяч, а Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта (на него оформлено горнолыжное шале «Псехако» на Красной поляне) — еще 1 миллиард 159 миллионов 742 тысячи рэ. Как говорили во время Великой Отечественной, победа на фронте куется в тылу. Вот там что-то и куют, не отходя от кассы.
Сам Дмитрий Медведев свою связь с «Даром» всегда дипломатично отрицал, но в подобную скромность впадают не все. Скажем, на Фонд любимого дирижера Путина Валерия Гергиева откровенно записали четыре квартиры в центре Москвы и дачу на Николиной горе. Даже то, что было оформлено лично на маэстро, вроде 2600-метрового дома в курортном питерском поселке Репино, Гергиев решил сдать в аренду ...собственному Фонду. Сразу на 15 лет. Теперь деньги могут капать не только на спонсируемые мероприятия, но и напрямую ему в карман. Неплохая прибавка к зарплате и гонорарам. По отчету, на такое вот содержание аппарата управления у гергиевского Фонда в прошлом году ушло почти 132 миллиона рублей. В четыре раза больше, чем на Фестиваль «Звезды белых ночей», и вдвое больше, чем на благотворительность.
Впрочем, даже благотворительные фонды - это уже неактуально. Да и хлопотно. Лишняя отчетность и открытость никому не нужна. Их место занимают фонды инвестиционные. Желательно, закрытые. За ними собственник спрятан как за закрытой дверью.
Не только национальное достояние
В огромном загородном дворце в КП «Гринфилд», который формально записан в равных долях на две «Российские Федерации», не так давно нашли следы главы Газпрома Алексея Миллера и его супруги. Впрочем, до «РФ» дворец был оформлен на загадочную фирму «Владение В». Учредитель «Владения» – ООО «Маттерхорн-Финанс», который представляет интересы анонимных пайщиков инвестфонда «Цитадель-Капитал». Руководит этим ЗПИФ — Елена Лебедева, она же - гендиректор фирмы «Цитадель Эссетс Менеджмент», которая управляет кучей других аналогичных фондов, включая ЗПИФ недвижимости «Панорама».
Как выяснил «Собеседник», за «Панорамой» числится еще как минимум три элитных объекта. Первые два - 500-метровые двухэтажные пентхаусы в анапском ЖК «Золотая бухта» (еще один пентахаус там также принадлежал неизвестным пайщикам, но в канун Нового 2023-го года, подобно дворцу в «Гринфилде», ушел в частные руки). Третья квартира находится в столичном «Хрустальном доме» на Остоженке, под одной крышей с пятиэтажной квартирой Игоря Сечина. 200 «панорамных» метров качественного евроремонта аудиторы оценивают в четверть миллиарда рублей. Кто на них поселился - секрет анонимных пайщиков.
Кстати, в соседнем с «Хрустальным домом» корпусе расположен пятиэтажный таунхаус, которым владеет уже ЗПИФ комбинированный «Газпромбанк-Вега». Кто облюбовал эти хоромы - тоже секрет Миллера. Но объявлений о сдаче таунхауса в аренду в открытом доступе обнаружить не удалось. Это - один из самых дорогих и элитных домов Москвы. Предназначенный, видимо, не для посторонних.
От «Руси» до «России»
Добрались пайщики и до кремлевского санатория «Русь» в Сочи. Кроме компании «Платинум» двоюродного племянника Путина Михаила Шеломова, которой принадлежит в санатории самая большая частная вилла, обосновались на «Руси» и другие вилловладельцы. Один из них - уже знакомое нам «Владение В», связанное с Алексеем Миллером и Газпромом. Но не только.
По данным «Собеседника», соседняя вилла «Руси» на 1215 м2 с 2021 года принадлежит паевому фонду «Проектные инвестиции II». За ним стоит УК «Меркури Кэпитал Траст». РБК связывало ее с компанией «Вариант Северо-Запад» и банком «Россия».
Что касается «Варианта», его учредителем значится очередной ЗПИФ комбинированный - «Вектор». Но главное - не это. На «Вариант Северо-Запад» была оформлена стройка 4100-метрового дворца в газпромовском поселке под Санкт-Петербургом. До того земля принадлежала фирме «ПетроЗемПроект», которая прежде владела виллами и в санатории «Русь». Так что «Вектор» оказался совсем неслучаен.
Ну а про банк «Россия», которым владеют близкие к Путину братья Ковальчуки и говорить дополнительно смысла нет. И без того понятно, что «Русь» на виллы подняли исключительно приближенные к Кремлю пайщики.
Они не халявщики, они фин-партнеры
С банком «Россия» связана и фирма «Эрмира Консультантс», которая стоит за офшором «Бероччи Инвестментс» и, по цепочке, за одноименным паевым фондом «Бероччи». Именно на него сегодня оформлены особняки рядом с президентской резиденцией «Ново-Огарево».
Руководит «Бероччи» управляющая компания «Фин-Партнер», на которую записано еще три десятка ЗПИФов. Сама УК принадлежит компании «Центр-М», акции которой оказались в залоге у еще одних друзей Путина - братьев Ротенбергов.
Пять лет назад один из фондов «Фин-Партнера» получил контроль над дворцом Романовых «Дюльбер» в крымском Мисхоре. А четыре года назад он присмотрелся уже к городу Сочи. Сегодня именно на его ЗПИФ недвижимости «ТуровИнвест» оформлен 806-метровый пентхаус с двухуровневыми террасами сочинского ЖК премиум-класса «Reef Residence» и еще одни апартаменты этажом ниже (по соседству с Антоном Петровым, полным тезкой сына Геннадия Петрова, которого за границей обзывают «русской мафией»).
Вобщем, продолжать тут можно бесконечно. И если лично у вас всего этого нет, значит вы плохо себя вели и не с тем дружили. А надо быть просто послушным пай-мальчиком.
справка
Отличие закрытого паевого инвестиционного фонда от обычного кроется в том, что приобрести паи можно только в момент его формирования, а забрать свою долю — лишь после закрытия. Чаще всего такой фонд создается под определенный проект и на конкретный срок. Главное преимущество ЗПИФ - конфиденциальность информации как о самом фонде, так и о его пайщиках.