Путина окружили пай-мальчики

«Дар» на миллиарды

На днях Минюст обнародовал финансовый отчет Фонда региональных некоммерческих проектов «Дар». Да-да, того самого, в роскошных резиденциях которого любит отдыхать бывший президент, а ныне одиозный блогер Дмитрий Медведев. Согласно отчету, за прошлый год только головная структура Фонда поиздержалась на 2 миллиарда 170 миллионов 206 тысяч рублей. Оно и понятно: столько элитной недвижимости по всей стране.

При этом подразделения НКО, отвечающие за конкретные объекты, тоже не скупятся на расходы. Связанный с «Даром» фонд «Градислава», например, который управляет знаменитым поместьем в Плесе, потратил на нужды своего бенефициара 1 миллиард 413 миллионов 589 тысяч, а Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта (на него оформлено горнолыжное шале «Псехако» на Красной поляне) — еще 1 миллиард 159 миллионов 742 тысячи рэ. Как говорили во время Великой Отечественной, победа на фронте куется в тылу. Вот там что-то и куют, не отходя от кассы.