Мариупольская рулетка. Рабочим, восстанавливающим Донбасс, постоянно врут и задерживают зарплату

Нет денег и еды

– Питания практически нет, нас очень много. Жить нам не на что, – двое мужчин на видео в зеленой рабочей форме стоят на фоне полуразрушенного дома и рассказывают о своих тяготах в Мариуполе. По словам мужчин, их обманул работодатель – компания «Оптимадомстрой». Вахта заканчивалась у них 27 декабря, но договор с ними так и не подписали, деньги не выплатили. В объявлениях было обещано 120 тыс. руб. за 20-дневную вахту, однако, по словам строителей, проблемы начались с первых дней, в частности с расселением и питанием.

По данным «Собеседника», выступившие на видео мужчины родом из Белгорода. Но связаться с ними не удалось – оба удалили свои страницы в соцсетях. Выплатил ли «Оптимадомстрой» положенные рабочим деньги, тоже неизвестно, в компании не ответили на запрос «Собеседника». Но проблемы с выплатами рабочим в Мариуполе не единичные.

– Работали в Мариуполе от компании «Технопром», которая набирала людей по объявлениям на Avito. Отработали ребята и из Москвы, и из Донецка, и из Крыма, а поехали по домам ни с чем, – рассказывает Анна из Донецка. Положенных денег они так и не увидели. А компания перестала размещать на Avito вакансии.

По словам жителей Донбасса, таких фирм там немало – людей буквально кидают на деньги или месяцами не платят зарплат. «Есть компания «Ленмонтаж» – зарплаты постоянно задерживают, по два месяца не можем получить денег», – пишут на одном из форумов. Кидают не только российские, но и местные подрядчики – в основном частники.

– Мужик из Дебальцево нанимал кровельщиков и сантехников для работы в Мариуполе. Обещал зарплату от 100 тыс. руб. Денег так и не заплатил, – возмущается Руслан из Горловки.

Конечно, есть и другие – более удачные примеры.

– У меня знакомый поработал вахтовым методом в Мариуполе, за два месяца заработал 250 тыс. руб., – рассказывает, например, Олег из Новороссийска.

В целом история с заработком на новых территориях является лотереей.

«Собеседник» присмотрелся к основным действующим игрокам на этом рынке.