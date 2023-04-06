Мариупольская рулетка. Рабочим, восстанавливающим Донбасс, постоянно врут и задерживают зарплату
«Собеседник» присмотрелся к основным игрокам на новых территориях – и к тем, кто платит, и к тем, кто нет
Нет денег и еды
– Питания практически нет, нас очень много. Жить нам не на что, – двое мужчин на видео в зеленой рабочей форме стоят на фоне полуразрушенного дома и рассказывают о своих тяготах в Мариуполе. По словам мужчин, их обманул работодатель – компания «Оптимадомстрой». Вахта заканчивалась у них 27 декабря, но договор с ними так и не подписали, деньги не выплатили. В объявлениях было обещано 120 тыс. руб. за 20-дневную вахту, однако, по словам строителей, проблемы начались с первых дней, в частности с расселением и питанием.
По данным «Собеседника», выступившие на видео мужчины родом из Белгорода. Но связаться с ними не удалось – оба удалили свои страницы в соцсетях. Выплатил ли «Оптимадомстрой» положенные рабочим деньги, тоже неизвестно, в компании не ответили на запрос «Собеседника». Но проблемы с выплатами рабочим в Мариуполе не единичные.
– Работали в Мариуполе от компании «Технопром», которая набирала людей по объявлениям на Avito. Отработали ребята и из Москвы, и из Донецка, и из Крыма, а поехали по домам ни с чем, – рассказывает Анна из Донецка. Положенных денег они так и не увидели. А компания перестала размещать на Avito вакансии.
По словам жителей Донбасса, таких фирм там немало – людей буквально кидают на деньги или месяцами не платят зарплат. «Есть компания «Ленмонтаж» – зарплаты постоянно задерживают, по два месяца не можем получить денег», – пишут на одном из форумов. Кидают не только российские, но и местные подрядчики – в основном частники.
– Мужик из Дебальцево нанимал кровельщиков и сантехников для работы в Мариуполе. Обещал зарплату от 100 тыс. руб. Денег так и не заплатил, – возмущается Руслан из Горловки.
Конечно, есть и другие – более удачные примеры.
– У меня знакомый поработал вахтовым методом в Мариуполе, за два месяца заработал 250 тыс. руб., – рассказывает, например, Олег из Новороссийска.
В целом история с заработком на новых территориях является лотереей.
«Собеседник» присмотрелся к основным действующим игрокам на этом рынке.
Мошенники
Одним из восстановителей Донбасса себя называет ООО «Технопром» – компания с максимально непримечательным названием, будто специально для того, чтобы раствориться среди других. В России «Технопромов» больше 1700. Но эта фирма выделяется даже на их фоне. Если заглянуть в данные ЕГРЮЛ, то в глаза сразу бросается вид деятельности компании: «разработка компьютерного программного обеспечения». И при чем здесь восстановление Донбасса?
Почта на «Яндексе» и уставный капитал в 10 тыс. руб. вызывают дополнительные подозрения: что-то здесь нечисто. Желание сотрудничать с этой фирмой отпадает после небольшого «пробива» ее директора. Его зовут Юрий Шинкарев, и его фамилия присутствует на сайтах, где люди жалуются на мошенничество.
«Втирается в доверие с целью создания совместного бизнеса. С целью получения крупного кредита и желания повесить его на партнера, мотивируя это временными проблемами. Любимая байка про «злобный» УБЭП, который выманил ***** денег – повод завязать знакомство. При контактах всячески ведет разговор о будущих сверхприбылях и сверхпроектах, причем денег нет (УБЭП же!). При отказе партнера оформить кредит, старается выманить наличные деньги, хоть сколько-нибудь (с паршивой овцы хоть шерсти клок), после чего куда-то уезжает по важным делам. Потом через несколько дней у него якобы начинаются проблемы и на звонки он не отвечает. Схема отработана! – пишут пострадавшие.
Претензии к Шинкареву есть и у судебных приставов. А банки даже приостановили операции по его счетам. И тем не менее этот человек почему-то допущен к восстановлению Донбасса. Возможно, лишь потому, что он родился в Луганской области? На запрос «Собеседника» Шинкарев не ответил.
Без сайтов и прибыли
По данным News.ru, восстановлением Мариуполя и других новых территорий занимаются более 400 строительных и иных компаний. Но в публичном доступе их списка нет. Правда, известно, что генподрядчиком ремонтно-восстановительных работ является созданное в мае 2022-го ООО «РКС-НР» – дочернее предприятие ФАУ «РосКапСтрой». ФАУ было создано в структуре Минстроя РФ в 2016-м по поручению президента РФ «для осуществления функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюд-жета».
Часть подрядчиков прямо связаны с государством. Так, рабочих в Мариуполь ищет АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области». Через несколько «прокладок» учредителем компании является правительство 47-го региона. При этом в 2021-м фирма едва вышла в прибыль – 471 тыс. руб., а потому большой вопрос: как она будет платить рабочим? Не исключено, что за счет бюджета.
Подмосковная компания «СтарТен» нанимает геодезистов, инженеров и водителей в Мариуполь. Им предлагают зарплаты от 150 тыс. руб. «Заработная плата: официальная, 2 раза в месяц, без задержек. Питание: 3-х разовое горячее в столовой, проживание, спецодежда, дорога – за счет компании», – говорится в объявлении. Компания уже зарегистрировала в ДНР свою «дочку» (тем самым рискуя попасть под западные санкции). Кстати, сайт фирмы не работает, а при попытке зайти на его идёт переадресация на магазин доменных имён.
Не работает сайт и еще одного подрядчика – ООО «МК Групп», которое ищет рабочих в Мариуполе и обещает им 100 тыс. руб.
К восстановлению города подключилась и фирма «Р-строй». Совладелец компании Николай Милькис – бывший заместитель губернатора и директор департамента экономического развития ХМАО. Милькис также возглавляет компанию «Амсел» Алексея Репика – основателя крупнейшего фармхолдинга «Р-Фарм», который активно лоббируют Денис Мантуров и Татьяна Голикова.
Сколько стоит восстановление
По данным Минстроя, в восстановительных работах в Мариуполе «особенно активно участвуют 55 регионов России». Восстановление города и оказание помощи жителям также частично финансируется из бюджета Санкт-Петербурга.
Стоимость восстановительных работ засекречена: расходы включены в закрытую часть федерального бюджета (вероятно, скрываясь под формулировкой «специальный инфраструктурный проект»). Финансирование этого раздела в федеральном бюджете на 2023–2025 годы предусмотрено на общую сумму более
377 млрд руб.: почти 97 млрд планируется выделить в 2023-м; 139,4 млрд – в 2024-м и 140,7 млрд – в 2025 году.