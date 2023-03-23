Квартирный вопрос Дениса Мантурова

Тогда мы упустили одну деталь: оказалось, что у родственников Мантурова не одна, а сразу две квартиры в ЖК RedSide. Это имеет прямое отношение к вопросу о том, как исполняются детские мечты.

Сын с приданым

Помимо дочери, у чиновника есть ещё сын Евгений. Про этого молодого человека известно довольно мало. Ему 24 года, у него относительно небольшой бизнес. Согласно данным системы СПАРК, Евгений Мантуров в декабре 2021-го стал совладельцем компании «Атлима», которая занимается разработкой программного обеспечения (молодому человеку там принадлежит доля в 35%). Сколько денег приносит ему эта фирма, неизвестно. По непонятным причинам в ФНС отсутствуют данные о ее выручке и прибыли.

Но деньги у Евгения, судя по всему, есть. Свои или от отца?

В октябре прошлого года СМИ сообщили об аварии на Краснодарской улице столицы. Автомобиль BMW M8 (по данным «Собеседника», эта машина действительно принадлежит Евгению Мантурову, к слову, такое авто стоит не меньше 12 млн руб.) столкнулся с автобусом, травмы получила 51-летняя пассажирка: в момент столкновения она не удержалась и упала. На опубликованных с места инцидента видео видно, что у чёрного купе BMW M8 разбита передняя часть справа, смят капот, в салоне сработали подушки безопасности. СМИ сообщали, что Мантуров-младший вёл себя примерно: не покидал место происшествия, дождавшись сотрудника ГИБДД.

Но мы не про сына чиновника, а про его авто, которое по понятным причинам не было упомянуто в декларациях отца, поскольку Евгений давно уже совершеннолетний. Точно так же (и по тем же причинам) в декларацию главы Минпромторга не попало и дорогое жилье Мантурова-младшего на Черногрязской улице Москвы – в том же самом доме, где обитает его сестра Леонела. Как следует из данных Росреестра, в июле 2018-го эту квартиру площадью больше 150 кв. м приобрела мать чиновника. А уже в ноябре Евгений Мантуров стал полноценным её собственником. В тот момент ему было уже 20 лет.