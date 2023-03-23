Квартирный вопрос Дениса Мантурова
Какой недвижимостью владеют члены семьи вице-премьера
Дети главы Минпромторга Дениса Мантурова оказались владельцами квартир в ЖК бизнес-класса. А сам чиновник избавился от своего гигантского пентхауса, продав его компании, связанной с замминистра обороны, выяснили «Собеседник» и телеграм-канал «Можем объяснить».
Мечты сбываются
«Денис Мантуров исполнит детские мечты» – новость под таким заголовком появилась в СМИ накануне Нового года, когда традиционно проходила благотворительная акция «Ёлка желаний», направленная на помощь детям из малообеспеченных семей. На одной из открыток, которую снял с ёлки глава Минпромторга, было послание от Даши Гусевой, рассказавшей о своей мечте покататься на мотоцикле. «Прямо на Aurus покатаем, на мотоцикле электрическом», – пообещал Мантуров.
Он уже не первый год исполняет детские мечты. И конечно, не забывает и о собственных.
В прошлом году мы рассказали о том, что дочь чиновника Леонела Смирнова стала собственником квартиры в ЖК бизнес-класса RedSide на 2-й Черногрязской улице Москвы. Это своего рода отдельный мини-городок внутри большого мегаполиса, расположенный в районе Красной Пресни. Внутри – закрытый двор, собственный фитнес-клуб с большим бассейном, супермаркет, кафе и рестораны. «Собеседник» узнал, что площадь квартиры дочери Мантурова составляет без малого 150 «квадратов». Сейчас жилье подобной площади продаётся примерно за 130 млн руб. Как следует из выписки из Росреестра, Леонела стала собственником квартиры в июле 2018-го.
Тогда мы упустили одну деталь: оказалось, что у родственников Мантурова не одна, а сразу две квартиры в ЖК RedSide. Это имеет прямое отношение к вопросу о том, как исполняются детские мечты.
Сын с приданым
Помимо дочери, у чиновника есть ещё сын Евгений. Про этого молодого человека известно довольно мало. Ему 24 года, у него относительно небольшой бизнес. Согласно данным системы СПАРК, Евгений Мантуров в декабре 2021-го стал совладельцем компании «Атлима», которая занимается разработкой программного обеспечения (молодому человеку там принадлежит доля в 35%). Сколько денег приносит ему эта фирма, неизвестно. По непонятным причинам в ФНС отсутствуют данные о ее выручке и прибыли.
Но деньги у Евгения, судя по всему, есть. Свои или от отца?
В октябре прошлого года СМИ сообщили об аварии на Краснодарской улице столицы. Автомобиль BMW M8 (по данным «Собеседника», эта машина действительно принадлежит Евгению Мантурову, к слову, такое авто стоит не меньше 12 млн руб.) столкнулся с автобусом, травмы получила 51-летняя пассажирка: в момент столкновения она не удержалась и упала. На опубликованных с места инцидента видео видно, что у чёрного купе BMW M8 разбита передняя часть справа, смят капот, в салоне сработали подушки безопасности. СМИ сообщали, что Мантуров-младший вёл себя примерно: не покидал место происшествия, дождавшись сотрудника ГИБДД.
Но мы не про сына чиновника, а про его авто, которое по понятным причинам не было упомянуто в декларациях отца, поскольку Евгений давно уже совершеннолетний. Точно так же (и по тем же причинам) в декларацию главы Минпромторга не попало и дорогое жилье Мантурова-младшего на Черногрязской улице Москвы – в том же самом доме, где обитает его сестра Леонела. Как следует из данных Росреестра, в июле 2018-го эту квартиру площадью больше 150 кв. м приобрела мать чиновника. А уже в ноябре Евгений Мантуров стал полноценным её собственником. В тот момент ему было уже 20 лет.
Мать с бизнесом
81-летняя Тамара Мантурова с большой долей вероятности не могла себе позволить приобретение столь дорогостоящей квартиры. В тот момент она была обычной пенсионеркой, свидетельствуют данные из различных баз, имеющихся в распоряжении «Собеседника». Лишь в ноябре 2019-го женщина внезапно открыла в себе предпринимательскую жилку, став соучредителем компании «Финансовые системы» (она также один из собственников винодельческой компании «Мантра», её партнёром по бизнесу некоторое время был сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов).
«Ведомости» рассказывали, что мать Мантурова стала фактическим владельцем 5-звёздочного отеля Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположенного на Малой Дмитровке в центре столицы. СМИ рассказывали и о другом бизнесе пенсионерки – вместе с матерью руководителя администрации президента Антона Вайно они стали бенефициарами группы компаний «Трасса» (эта фирма владеет десятками автозаправок в Москве и Подмосковье, обеспечивает топливом около 5000 партнёрских АЗС по стране, занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов).
Прошлым летом телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что Тамара Мантурова начала избавляться от своих активов. Так, вместо неё доля в ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» (которая и владеет «Трассой») стала принадлежать АО «Сокол Трейд». Телеграм-канал отмечал, что эта фирма сильно похожа на подставную, которая лишь прикрывает настоящего собственника: в её штате всего один человек, а прибыль исчисляется десятками тысяч рублей. Издание предположило, что таким образом мать Мантурова пытается избежать санкций.
Если так, ей это успешно удалось. Из всей семьи западные рестрикции наложены только на самого главу Минпромторга. Впрочем, от имущества избавляется и он.
Чем владеет семья Мантурова
Официально
Вице-премьер владеет огромным поместьем в Геленджике (куда регулярно летает на своем самолёте, рассказывал ранее «Собеседник»). Ему принадлежат здесь три земельных участка общей площадью почти в гектар. И ещё один участок с домом – все на той же Клязьме, который чиновнику подарила его мать.
У жены вице-премьера Натальи Кисель все имущество в пользовании, в том числе жилой дом в 814 кв. м и участок в 6 соток.
И не очень
Помимо дворца на Клязьме, Тамаре Мантуровой может принадлежать 100-метровая квартира в центре Москвы. Из баз ГИБДД следует, что женщина регистрировала свой автомобиль Ford Explorer, указав адресом проживания квартиру на Большой Бронной. Ее площадь 100 кв. м.
А на тёщу министра Аллу Кисель записана молочная ферма в Тверской области, где она владеет 358 га земли.
Нехорошая квартира
Иногда с имуществом министра случаются неприятности. Так произошло в 2017-м, когда в квартире чиновника случился потоп. Скопившаяся под обоями в кабинете Мантурова вода привела к образованию плесени на стенах, из-за влажности испортились дорогой итальянский диван фирмы Mascheroni и меховая накидка на него. Адвокат чиновника даже заявил, что в результате залива образовалась плесень и жизнь Мантурова оказалась под угрозой. Чиновник оценил ущерб в 2,7 млн руб. и подал в суд на соседку Анну Субботину. Суд полностью удовлетворил его иск.
СМИ тогда сообщали, что инцидент случился в доме на Зоологической улице, 22. Они ошиблись, узнал «Собеседник». Да, Мантуров ранее действительно владел там 170-метровой квартирой, но в 2010-м продал её.
А потом переехал в ЖК премиум-класса «Большой Тишинский переулок, 10с1». Там чиновнику принадлежит гигантская квартира площадью 481 кв. м. Точнее, принадлежала до недавних пор. В феврале Мантуров избавился от жилья с плесенью, продав его коммерческой фирме. Сумма сделки могла составить почти 400 млн руб.
Как следует из данных Росреестра, новым владельцем огромного пентхауса стало ООО «Интермарс». Это относительно небольшая фирма, которая занимается вложением в ценные бумаги. Её прибыль в 2021-м составила всего 205 тыс. руб. Откуда же у неё нашлись деньги на приобретение столь дорогого жилья?
«Интермарс» является соучредителем компании «Корреас групп». Второй же долей в фирме, занимающейся управлением финансами, до недавнего времени владел... нынешний замминистра обороны Алексей Криворучко. Законом ему запрещено заниматься бизнесом, а потому, разумеется, после своего назначения в 2018-м он и покинул пост совладельца «Корреас групп».
Доля в этой фирме перешла некой Майине Идрисовой, которая тоже очень похожа на «номинала». До «Интермарса» она вообще не занималась бизнесом, но каким-то удивительным способом нашла средства и на приобретение доли в бизнесе, и на покупку пентхауса Дениса Мантурова.
В «Корреас групп» не ответили на запрос «Собеседника».