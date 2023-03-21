Пробить по базе. В России расцвёл нелегальный рынок получения информации

Росреестр мёртв, но дело его живет

– Полная выписка из Росреестра будет стоить 3000 руб., оплата либо биткоином, либо переводом на Qiwi, – человек с ником «Бойкий лев» ответил на просьбу корреспондента «Собеседника» всего через пять минут. Мы попросили прислать информацию обо всем налогооблагаемом имуществе одного гражданина: квартирах, земельных участках, автомобилях и так далее. Эта информация особенно ценится на черном рынке после 1 марта, когда Росреестр засекретил данные о владельцах недвижимости («Собеседник» подробно писал https://sobesednik.ru/politika/20230307-rekviem-po-rosreestru-dannye-o-nedvizim об этом недавно).

Я перевел требуемую сумму в биткоин – для этого пришлось помучиться: российские площадки тоже пострадали из-за санкций, а потому для перевода средств в криптовалюте нужно прибегнуть к немалым ухищрениям. Но усилия окупились – уже к концу дня «Бойкий лев» прислал данные об имуществе гражданина. В виде файла в формате xls. Вся информация оказалась верной.

Другой продавец запросил гораздо меньше денег – всего 800 руб.

– С вас либо ФИО и дата рождения, либо ИНН. Информация будет готова сегодня вечером. Оплачивать желательно криптой. Предоплата – через гарант на форуме, – предупредил он.

И опять все удалось: к вечеру необходимые данные были получены, все они также оказались правильными. Как и предупреждал «Собеседник» пару номеров назад, в российских реалиях совершенно бесполезно закрывать официальные реестры: вся информация продается в интернете – от паспортных данных конкретного человека до его местонахождения, которое можно отследить по вышкам телефонной связи.

Кабаева – есть, Сечина – нет

– Если хотите откровенно, это просто бизнес. Такой же, как продажа вещей или продуктов. Вот ведь онлайн-магазины зарабатывают на продаже реплик или подделок, а мы продаем совершенно подлинные вещи, – рассказывает о своей работе один из пробивщиков.

По его словам, сеть добычи и распространения информации в России достигла «совершенно исполинских» масштабов. Свои «кроты» есть чуть ли не в каждом ведомстве – от полиции до условного министерства.

– В Росреестре на нас работают пять человек. Поэтому качество информации не оставляет сомнений. И интерес к ней сейчас только увеличивается, – говорит мой собеседник.

Но авторитарные времена вносят свои коррективы и в работу черного рынка пробива. Многие селлеры (так называют продавцов информации) не берут в разработку запросы по известным личностям, политикам, сотрудникам правоохранительных служб и журналистам.

– Известных людей не пробиваю! – категорично заявил «Собеседнику» один из продавцов, когда мы пытались запросить зарплату одного из российских миллиардеров (эти данные хранятся в ФНС). Забегая вперед, стоит сказать, что другой селлер согласился продать данную информацию.

– Все зависит от степени «отмороженности» того или иного человека, занимающегося таким делом. Есть пробивщики вообще без берегов – они могут и Кабаеву достать, и Сечина. Но с последним могут быть проблемы – даже в ФНС отсутствуют данные по его заработку. У нас в стране, конечно, все равны, но некоторые – равнее, – иронизирует один из наших собеседников.