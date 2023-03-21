Пробить по базе. В России расцвёл нелегальный рынок получения информации
За определенную сумму о человеке можно узнать всё – от его зарплаты до номера банковского счёта
Росреестр мёртв, но дело его живет
– Полная выписка из Росреестра будет стоить 3000 руб., оплата либо биткоином, либо переводом на Qiwi, – человек с ником «Бойкий лев» ответил на просьбу корреспондента «Собеседника» всего через пять минут. Мы попросили прислать информацию обо всем налогооблагаемом имуществе одного гражданина: квартирах, земельных участках, автомобилях и так далее. Эта информация особенно ценится на черном рынке после 1 марта, когда Росреестр засекретил данные о владельцах недвижимости («Собеседник» подробно писал https://sobesednik.ru/politika/20230307-rekviem-po-rosreestru-dannye-o-nedvizim об этом недавно).
Я перевел требуемую сумму в биткоин – для этого пришлось помучиться: российские площадки тоже пострадали из-за санкций, а потому для перевода средств в криптовалюте нужно прибегнуть к немалым ухищрениям. Но усилия окупились – уже к концу дня «Бойкий лев» прислал данные об имуществе гражданина. В виде файла в формате xls. Вся информация оказалась верной.
Другой продавец запросил гораздо меньше денег – всего 800 руб.
– С вас либо ФИО и дата рождения, либо ИНН. Информация будет готова сегодня вечером. Оплачивать желательно криптой. Предоплата – через гарант на форуме, – предупредил он.
И опять все удалось: к вечеру необходимые данные были получены, все они также оказались правильными. Как и предупреждал «Собеседник» пару номеров назад, в российских реалиях совершенно бесполезно закрывать официальные реестры: вся информация продается в интернете – от паспортных данных конкретного человека до его местонахождения, которое можно отследить по вышкам телефонной связи.
Кабаева – есть, Сечина – нет
– Если хотите откровенно, это просто бизнес. Такой же, как продажа вещей или продуктов. Вот ведь онлайн-магазины зарабатывают на продаже реплик или подделок, а мы продаем совершенно подлинные вещи, – рассказывает о своей работе один из пробивщиков.
По его словам, сеть добычи и распространения информации в России достигла «совершенно исполинских» масштабов. Свои «кроты» есть чуть ли не в каждом ведомстве – от полиции до условного министерства.
– В Росреестре на нас работают пять человек. Поэтому качество информации не оставляет сомнений. И интерес к ней сейчас только увеличивается, – говорит мой собеседник.
Но авторитарные времена вносят свои коррективы и в работу черного рынка пробива. Многие селлеры (так называют продавцов информации) не берут в разработку запросы по известным личностям, политикам, сотрудникам правоохранительных служб и журналистам.
– Известных людей не пробиваю! – категорично заявил «Собеседнику» один из продавцов, когда мы пытались запросить зарплату одного из российских миллиардеров (эти данные хранятся в ФНС). Забегая вперед, стоит сказать, что другой селлер согласился продать данную информацию.
– Все зависит от степени «отмороженности» того или иного человека, занимающегося таким делом. Есть пробивщики вообще без берегов – они могут и Кабаеву достать, и Сечина. Но с последним могут быть проблемы – даже в ФНС отсутствуют данные по его заработку. У нас в стране, конечно, все равны, но некоторые – равнее, – иронизирует один из наших собеседников.
В даркнете продают не только наркотики. Там можно приобрести и самые разные базы данных. Среди самых свежих – база ГИБДД за 2022 год и информация о перелетах (так называемая «Сирена») за 2021-й. Стоимость – от 10 до 20 тыс. руб. Теперь не нужно ходить на столичный рынок, приобретая диски. Вся информация находится за пару кликов. А некоторые торговцы готовы обменять свою базу данных на базу клиента...
Купить всё и вся
Форумов по продаже информации пруд пруди. Некоторые доступны даже без VPN, другие можно найти только в даркнете. Различаются только цены на разные услуги. Мы присмотрелись к цифрам.
Узнать владельца автомобиля по его номеру – всего 800 руб. Данные о судимости – 700 руб. Информация о браках из загса – от 2500 руб. Розыск и судимости – примерно 2000 руб. В копеечку может обойтись информация о состоянии банковских счетов и выписки с дебетовых и кредитных карт. Но можно легко узнать, на что тратит деньги определенный человек и кто ему перечисляет средства. Цена – от 10 тыс. руб. В дарк-нете можно запросить даже данные по системе распознавания лиц в Москве (небезызвестный «Безопасный город») – это стоит 18 тыс. руб.
Но, как в любой нелегальной сфере, можно легко нарваться на мошенников. Правда, чтобы избежать такого рода проблем, проверенные сервисы предлагают так называемый арбитраж, где разрешаются подобные конфликты. Если продавец отказывается возвращать деньги, сумма в случае положительного решения для покупателя снимается с его счета (так называемый депозит). «Собеседник» изучил конфликты. Порой суммы там исчисляются десятками, а то и сотнями тыс. руб.
Вот, к примеру, какую историю рассказал на форуме один из недовольных клиентов. Он пытался задним числом оформить завещание от умершей родственницы, нотариус согласился помочь. Дальше события, судя по записи на форуме, разворачивались так.
«180к – цена вопроса, хлопнули по рукам. Поехал и ЛИЧНО отдал деньги наличными «курьеру» и стал ожидать результата. (20 августа 2022 года). Проходит время, начинаю понимать, что к сроку я не успеваю отдать человеку бумагу, я решаюсь доплатить 50к, за «ускорение». Деньги перевел, ждем. Позже игнор, далее мне сообщают что курьер кинул ее с моими деньгами. А 50 до нотариуса дошли и мол испорчены отношения. Подставил меня, ее и другого клиента этот обмудок. Далее я прошу возврат и до сих пор, до сегодняшнего числа я денег не увидел. Пару дней назад она спросила реквизиты, я уточнил и всё, игнор», – написал он. Деньги ему так и не вернули.
Уголовка за пробив
В России есть статья «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (272 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет 7 лет лишения свободы. Но она применяется довольно редко. Гораздо больше вероятность получить уголовку по статье о злоупотреблении полномочиями (285 УК РФ). Именно по ней предъявили обвинение полицейскому Константину Голубеву, который передал журналистке интернет-издания Baza сведения о попутчиках Алексея Навального* на рейсе Томск – Москва, когда оппозиционер был отравлен. Эта информация была получена из полицейской базы «Розыск-магистраль». Голубева приговорили к 2 годам колонии.
*Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму