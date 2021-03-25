Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»
Фирмы-однодневки, раздвоившиеся бизнесмены и круговорот похожих компаний. «Собеседник» узнал, как исчезают деньги в газовом монополисте и почему это может грозить стране экологическими проблемами
В конце октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не может работать себе в убыток и не может допустить потери налоговых выплат в бюджет России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за сомнительных схем в «Газпроме» и его дочерних предприятиях. В них есть все – от фирм-однодневок до двойников и полных тезок.
Вагоны проблем
Как может заработать нечистый на руку бизнесмен? Проще всего – заключить договор с подставной фирмой, во главе которой стоит номинальное лицо. Затем перечислить ей деньги за услуги или товары, которых не было и в помине, после чего вернуть средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В крупных госкомпаниях схема немного сложнее, ведь она проходит через процедуру госзакупок. Расскажем о ней подробнее на примере одной из «дочек» монополии.
Весной 2019-го инспекция по крупнейшим налогоплательщикам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».
Эта компания занимается транспортировкой товаров не только самого «Газпрома», но и других нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом. Налоговиков заинтересовал крупный контракт по формированию цистерн с грузами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с московской фирмой «Норд Стайл Транс». Его начальная цена составляла 70 млн руб., но в итоге по неизвестным причинам увеличилась до 77 млн.
«Дочка» «Газпрома» заключила договор на перевозку грузов, ничуть не смутившись основным видом деятельности контрагента «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответствии с техзаданием, подрядчик должен был оформлять химические грузы своими силами (например, подавать и убирать груженые вагоны, переставлять их с одного пути на другой).
Вскоре в документах об оказании услуг стали появляться сторонние компании – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно привлекло еще три фирмы – во всех было не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что платил им за формирование маршрутов, однако налоговики установили: это не так. Вагоны переставляли совсем другие компании, контракт с которыми был «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.
Из-за выявленных нарушений фискалы доначислили дочке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако компания не согласилась с претензиями и обжаловала их в суде.
В арбитраже всплыли неприятные подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что были созданы либо за вознаграждение по просьбе третьих лиц, либо вообще не знали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, гендиректор ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные были использованы для назначения формальным директором компании.
Мы попытались найти эту женщину, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не может быть: идентификационный номер уникален для каждого налогоплательщика. Но факт есть факт. Телефон обеих женщин заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит торговым домом «Стандартавтоком», который поставляет стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комментарии не ответили.
Все суды «Газпромтранс» проиграл.
– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также фактических исполнителей данной сделки, – указала первая инстанция.
В судах был допрошен и гендиректор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких договоров с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова появилась в рекламных статьях ООО «Кастор», которое занимается перевозкой опасных грузов. В них полный тезка бизнесмена упоминается как «директор по информационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за последние годы фирма получила больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по перевозке сжиженного газа.
Мы нашли Андрея Хованова, но вновь столкнулись с раздвоением.
– Возможно, это мой полный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – сказал он.
На портале госзакупок нет контрактов между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на рекрутинговых сайтах «Кастор» прямо называет газовую монополию своим «клиентом». Нет в открытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя эти фирмы точно сотрудничают. Об этом мы узнали из судебных документов, где говорится о финансовом споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» было «дочкой» энергетической компании, но позднее перешло под контроль влиятельных братьев Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее был крупнейшим подрядчиком «Газпрома».
Компании-двойники
Летом 2018-го проверка прошла и в другой «дочке» газовой монополии – «Газпром ПХГ». Это предприятие эксплуатирует подземные хранилища газа, расположенные на территории России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело касалось договоров на транспортные услуги по перевозке опасных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем являлась компания «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по мнению ФНС, в реальности эти услуги не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.
Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» объявил конкурс на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов компании. Он состоял из трех лотов общей стоимостью 29 млн руб., но самый дорогой из них был и самым серьезным. По его условиям подрядчик должен был перевозить грузы 3 класса опасности – диэтиленгликоль и метанол. Последний является вредным токсическим веществом, его использование в быту запрещено еще с 2000-го.
Мы изучили документы госзакупки. Судя по ним, три лота вызвали ажиотаж – в общей сложности на них было подано 12 заявок. Однако все конкурсы выиграло малоизвестное ООО «СК-Лайн» – комиссия попросту не допускала конкурентов фирмы, признавая их заявки несоответствующими требованиям закупки.
За короткое время «СК-Лайн» выиграл 6 тендеров, но некоторые из них привлекли внимание налоговиков. Правда, на это потребовалось больше 5 лет. Хотя нарушения буквально бросались в глаза: у компании отсутствовал транспорт для перевозки опасных грузов, не было разрешений на их транспортировку, а маршруты не согласовывались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в тендерах не хватало копий свидетельств о допуске водителей к перевозке опасных грузов, что не помешало победе фирмы.
Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, пошли в суд. Но проиграли дела. На заседания были вызваны собственники транспорта, указанного в актах о выполненных работах, которые заявили – никаких грузов дочки «Газпрома» они не возили.
– «Газпром ПХГ» было осведомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» критериям, предъявляемым к участникам запроса предложений, что свидетельствует о заинтересованности общества в его привлечении в качестве контрагента, – говорится в одном из решений.
Арбитраж заявил, что целью было получение необоснованной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по НДС.
Руководителем компании «СК-Лайн» являлся Сергей Путря. Вскоре после претензий налоговиков она прекратила существование. Но Путря остался учредителем фирмы… с точно таким же названием. Она тоже пыталась получить подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем конкурса стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной документации она указала ровно те же транспортные средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо круговорот двойников и совпадений.
Сегодня Путря – руководитель филиала Дальневосточной Экологической комиссии в Москве. Он считает, что подряды у дочки «Газпрома» были получены на законном основании.
— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, - заявил он.
Кстати
Однажды махинации в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к уголовному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и предприниматель Алена Бабий похитили 200 млн руб. на перепродаже голубого топлива. Для этого они использовали схему с номинальными фирмами. Подольного приговорили к 5 годам колонии общего режима, а Бабий — к 3,5.