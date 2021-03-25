Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

В конце октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не может работать себе в убыток и не может допустить потери налоговых выплат в бюджет России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за сомнительных схем в «Газпроме» и его дочерних предприятиях. В них есть все – от фирм-однодневок до двойников и полных тезок.

Вагоны проблем

Как может заработать нечистый на руку бизнесмен? Проще всего – заключить договор с подставной фирмой, во главе которой стоит номинальное лицо. Затем перечислить ей деньги за услуги или товары, которых не было и в помине, после чего вернуть средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В крупных госкомпаниях схема немного сложнее, ведь она проходит через процедуру госзакупок. Расскажем о ней подробнее на примере одной из «дочек» монополии.

Весной 2019-го инспекция по крупнейшим налогоплательщикам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».

Эта компания занимается транспортировкой товаров не только самого «Газпрома», но и других нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом. Налоговиков заинтересовал крупный контракт по формированию цистерн с грузами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с московской фирмой «Норд Стайл Транс». Его начальная цена составляла 70 млн руб., но в итоге по неизвестным причинам увеличилась до 77 млн.

«Дочка» «Газпрома» заключила договор на перевозку грузов, ничуть не смутившись основным видом деятельности контрагента «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответствии с техзаданием, подрядчик должен был оформлять химические грузы своими силами (например, подавать и убирать груженые вагоны, переставлять их с одного пути на другой).

Вскоре в документах об оказании услуг стали появляться сторонние компании – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно привлекло еще три фирмы – во всех было не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что платил им за формирование маршрутов, однако налоговики установили: это не так. Вагоны переставляли совсем другие компании, контракт с которыми был «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.

Из-за выявленных нарушений фискалы доначислили дочке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако компания не согласилась с претензиями и обжаловала их в суде.

В арбитраже всплыли неприятные подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что были созданы либо за вознаграждение по просьбе третьих лиц, либо вообще не знали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, гендиректор ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные были использованы для назначения формальным директором компании.

Мы попытались найти эту женщину, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не может быть: идентификационный номер уникален для каждого налогоплательщика. Но факт есть факт. Телефон обеих женщин заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит торговым домом «Стандартавтоком», который поставляет стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комментарии не ответили.

Все суды «Газпромтранс» проиграл.

– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также фактических исполнителей данной сделки, – указала первая инстанция.

В судах был допрошен и гендиректор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких договоров с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова появилась в рекламных статьях ООО «Кастор», которое занимается перевозкой опасных грузов. В них полный тезка бизнесмена упоминается как «директор по информационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за последние годы фирма получила больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по перевозке сжиженного газа.

Мы нашли Андрея Хованова, но вновь столкнулись с раздвоением.

– Возможно, это мой полный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – сказал он.

На портале госзакупок нет контрактов между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на рекрутинговых сайтах «Кастор» прямо называет газовую монополию своим «клиентом». Нет в открытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя эти фирмы точно сотрудничают. Об этом мы узнали из судебных документов, где говорится о финансовом споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» было «дочкой» энергетической компании, но позднее перешло под контроль влиятельных братьев Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее был крупнейшим подрядчиком «Газпрома».