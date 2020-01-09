Кто убил отца Александра Меня?

Имя Бушнева мелькнуло в деле еще при Дзюбе. Но проверить его на причастность к убийству следователь не успел. Это сделали несколько лет спустя. В ноябре 1994-го Бушнев был арестован.

Вечером 8 сентября 1990-го он и его невеста Галина Аникейчик выпили и отправились в Хотьково, к матери Галины. В поезде повздорили. Бушнев стал распускать руки, пассажиры заступились за женщину и высадили его из электрички. Галина то ли заснула, то ли увлеклась новыми знакомствами, но проехала Хотьково и сошла в Семхозе. Когда она переходила пути, чтобы ехать в обратную сторону, ее сбила электричка.

Тем временем Игорь сел на следующий поезд и отправился в Хотьково. Галина еще не приехала. Он взял топор и отправился ее встречать — на дворе уже была ночь, места глухие, мало ли что... Но и на последней электричке невесты не было. Бушнев вернулся в дом будущей тещи и лег спать. Утром он поехал домой, думая, что его спутница вернулась в Москву.

Следствие не верило в такую кучу совпадений и пыталось проверить: мог ли Бушнев отправиться с топором искать человека, который высадил его с поезда, и принять за него Меня (тот тоже был с бородой)?

Рассказывает Владимир Паршиков:

— Мать Галины Аникейчик допрашивали сразу после гибели дочери. Женщина сказала: Игорь ушел из дому, когда было светло (его видела соседка). К этому часу Мень уже был мертв. А в 1994-м, когда ее допрашивали уже по делу об убийстве о. Александра, она сместила время ухода Бушнева из дома на два часа назад. И получилось, что он мог оказаться в Семхозе в 6:30 утра.

Рассказывает Александр Гофштейн, адвокат:

— С Бушневым в СИЗО встречался Владимир Колесников, тогда глава угрозыска России [позднее, в 2006-м — замгенпрокурора РФ]. Именно Колесников, по рассказам Бушнева, предлагал «торг»: ты признайся, а мы тебя обвиним по 104-й ст. УК (убийство в состоянии аффекта — максимум 5 лет), а не по 103-й (умышленное убийство — максимум 10 лет), а реально отсидишь три-четыре года в привилегированной зоне. Следы этого «торга» сохранились в деле. Я предупредил Бушнева: не может такого быть. Так что ты пиши «признание» без меня, а на предъявление обвинения я приду. Ну, естественно, ему 103-ю и вменяют. Он — в отказ. Его увезли в Сергиев-Посадскую тюрьму. А ко мне приходит его мать: «Игорь отказался от вас». Я посоветовал попросить свидание, на котором сын ей заявил: «Я не отказывался. Пусть приезжает».

Без меня он написал новое «признание». Что произошло? В СИЗО устроили обыск, нашли в камере водку, вызвали Игоря к руководству и предложили выбор — либо «чистосердечное», либо пустим слух, что это ты сдал камеру. Представляешь, что с тобой сделают? Он представлял — ведь уже сидел. Я опять написал ходатайство: мы отказываемся от показаний.

Но, видимо, и следователь Калинин прекрасно понимал: на одном «чистосердечном» дело не получится. Он написал докладную: в суд дело направлять не буду. Начальство ему попеняло: неправильно оцениваешь доказательства. Калинин уперся. Вмешался замгенпрокурора Олег Гайданов, дело передали Михаилу Белотурову, который и отправил его в суд. А там вышел конфуз: обвинитель Феликс Садыков попросил оправдать Бушнева.