Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика
"Собеседник" присмотрелся к экономике победоносного для России вида спорта и к доходам тех, кто им руководит
Тесные залы, непригодные ковры, маленькие зарплаты... Таковы типичные по стране условия одного из самых успешных для России видов спорта. Миллионы рублей есть только в Москве, и то – у избранных.
Тысяч сто, но – за победу
10 медалей, в том числе 2 золотых – с таким результатом закончили Олимпиаду в Токио российские гимнасты. 8 наград принесли стране спортивные гимнасты (сильнее был только Китай), 2 – девушки, занимающиеся художественной гимнастикой. Последний результат мог быть и лучше, но откровенно спорное судейство лишило золота россиянку Дину Аверину. Традиционно гимнастика остается одним из самых результативных видов спорта для РФ на Играх. Несмотря на это, зарплаты спортсменов далеки от заоблачных, а сам этот вид ощущает нехватку в средствах.
– Касаемо именно зарплат – на существование хватает, но чтобы покупать себе жилье, машины, нет, – признавался в интервью журналисту Василию Кононову чемпион ОИ Никита Нагорный.
– Наша среднестатистическая зарплата – тысяч сто, но при условии, если ты выигрываешь чемпионат мира, – вторила его коллега Маргарита Мамун.
Из регионов то и дело приходят сообщения вроде такого: «у Федерации гимнастики нет денег», а начинающие спортсмены жалуются на нехватку буквально всего.
– В моей школе даже ковры не профессиональные, поэтому когда мы едем на соревнования, нам сложно адаптироваться на ковре, – рассказывает гимнастка из Мурманска.
– Занимаемся около 40 человек в тесном зале с низким потолком, – подтверждает жительница Тюмени.
Большие деньги крутятся лишь в Москве но и там достаются не всем. «Собеседник» присмотрелся к экономике этого вида спорта и к доходам тех, кто им руководит.
Экономика гимнастики
В России региональные Федерации художественной и спортивной гимнастики находятся в частных руках. С этим связан и их статус – НКО или общественные организации. Учредителями юрлиц выступают простые жители либо тренеры. Но больших денег там невозможно найти, убедился «Собеседник». Судя по бухгалтерской отчетности, прибыль в 98 тыс. руб. (была у Ярославской Федерации художественной гимнастики в 2019-м) считается вполне неплохим результатом. Денег нет даже у московских организаций. Так, Федерация спортивной гимнастики столицы закончила 2020-й с убытком в 2 тыс. руб., их коллеги из Федерации художественной гимнастики еле вышли в ноль.
Регионы вынуждены выживать за счет госконтрактов, но и эти суммы не впечатляют. В основном деньги приходят за счет проведения физкультурных и спортивных мероприятий или поставку различного инвентаря вроде матов и прыжковых столов. При этом организации вынуждены заниматься делами, прямо со спортом не связанными.
Так, в марте пермские власти заключили контракт с местной Федерацией художественной гимнастики. Организация должна обеспечить проведение 8 мероприятий, включенных в календарь Минспорта. Среди требований – «обеспечение горячего питания не менее трех раз в сутки», а также изготовление дипломов и оплата работы судей. И все это – за 670 тыс. руб. Бюджеты Федераций формируются за счет членских взносов и спонсоров, но последних практически нет, говорит чемпионка Приволжского федерального округа в групповых упражнениях Елена Крупина. По ее словам, в небольших городах спорт не хотят поддерживать не только министерства, но и крупные организации.
– Есть какие-то спонсоры, есть родители, чаще всего финансирование идет за их счет. Дети платят за занятия гимнастикой, но это не огромные деньги – по крайней мере в регионах, – рассказывает она.
Частная гимнастика
Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) возглавляет известный тренер Ирина Винер-Усманова. Согласно ее сайту, организация была создана еще в 1991-м на учредительной конференции в Иваново, спустя несколько месяцев ее зарегистрировал Минюст.
По данным ВФХГ, в настоящее время художественная гимнастика «культивируется в 63 областях, краях и республиках РФ». По документам общероссийская структура не имеет к ним никакого отношения – она, как и региональные Федерации является частной.
С одним исключением – денег в ней гораздо больше. По итогам 2020-го выручка ВХФГ составила 123,7 млн руб., прибыль – 14,7 млн.
В начале года стало известно, что Центра художественной гимнастики, который носит имя Ирины Винер-Усмановой и был построен на деньги ее мужа – Алишера Усманова, передаст собственникам спорткомплекса «Лужники» 49,75% активов. Условия сделки остались неизвестными.
Кстати, заместитель гендиректора «Лужников» Борис Мегрелидзе состоит в ТСЖ «Поварская, 28» и является «соседом» другой компании Ирины Винер – Международного благотворительного фонда поддержки развития художественной гимнастики, который располагается в жилом доме на ул. Поварская, 28, стр.3.
Поварская – это элитный район в центре столицы. К слову, в соседнем здании проживают родственники главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Сергея Богданчикова, Константина Эрнста, Сергея Приходько. Квадратный метр жилья оценивается здесь примерно в 800 тыс. рублей, средняя квартира продается за 100 млн.
В общем, не самое выгодное место съема или покупки помещения для благотворительного фонда. Хотя, судя по отчетности фонда, неизвестные жертвователи вливают в гимнастику миллиарды рублей. Так, в 2019-м фонд израсходовал 11,5 млрд руб. на оказание благотворительной помощи тренерам, еще 1 млрд ушел на работу самого фонда. Увидели ли эти деньги в регионах? Вопрос риторический.
«Ты - полное говно»
– Ты очень дрожала, и пошла ты на***. Ты – полное говно. Нам не нужны не борцы, – на видео женщина в шубе и изящной шляпке унижает будущую олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун. Спортсменка слушает оскорбления молча, а ее тренер робко и безуспешно пытается заступиться за гимнастку.
Женщину в шубе зовут Ирина Винер-Усманова, а ролик – фрагмент из фильма о Маргарите Мамун, который снимался еще в 2014-м. По словам спортивного журналиста Игоря Рабинера, Винер якобы хотела выкупить этот фильм, чтобы никто его никогда не увидел. Но видео в итоге просочилось в сеть, показав изнанку этого вида спорта.
Поведение Винер-Усмановой на работе чем-то похоже на ее действия в обычной жизни. По данным «Собеседника», известный тренер является собственницей огромной квартиры (более 450 кв м, стоимость может превышать 200 млн руб.) на улице Крылатские холмы в Москве. Несколько лет с этой квартирой был связан скандал.
По словам соседей, Ирина Винер якобы незаконно произвела реконструкцию принадлежащей ей жилплощади, расположенной на 22 и 23 этажах здания. На крыше дома была возведена самовольная постройка площадью 110 кв.м., которая через проделанные проемы была присоединена к квартиры.
Росреестр без лишних вопросов выдал тренеру свидетельство о регистрации права собственности, но соседи были против и подали иск в суд. ТСЖ потребовало демонтировать постройку, но в ходе суда выяснилось – проект надстройки третьего этажа был... утвержден распоряжением префекта Западного административного округа Москвы. В иске ТСЖ было отказано.
Миллионы – детям
Очевидно, что деньги у Винер-Усмановой есть. И это неудивительно. Во-первых, ее супруг – миллиардер, основатель «USM Holdings» Алишер Усманов. А во-вторых, тренер является учредителем около десяти компаний, часть из которых зарабатывает на господрядах. Наиболее успешная среди них – «Международная академия спорта Ирины Винер». Созданная в 2009-м организация ставит своей целью «содействие государству в создании условий для воспитания физически и нравственно здорового поколения, выявления и профессиональной поддержки одаренных детей и молодежи».
С 2014-го академия получила от госструктур около 70 млн руб. – в основном, от связанных с московской мэрией организацией. Некоторые тендеры вызывают вопросы.
Так, в сентябре 2019-го департамент образования Москвы начал поиск организаторов гала-концерта фестиваля «Звездные дети». В конкурсе приняли участие несколько компаний, но шансы на победу, похоже, были только у академии спорта Ирины Винер. За три года до этого на сайте организации появилась новость, в которой говорилось, что фестиваль проводится «в соответствии с планом совместных мероприятий департамента образования города Москвы и Академии Ирины Винер». А по его итогам был опубликован релиз со следующими словами: «Это социально-значимое, культурно-спортивное мероприятие ежегодно проводит для детей Москвы и ее гостей департамент образования города Москвы и международная академия спорта Ирины Винер». Выходит, итоги тендера были предрешены заранее?
Представитель ВФХГ по телефону отказался отвечать на наши вопросы, заявив, что они «у вас явно не для прессы». Мы направили через Федерацию запрос на комментарий самой Ирине Винер-Усмановой, а также в департамент образования столицы.
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