Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Тесные залы, непригодные ковры, маленькие зарплаты... Таковы типичные по стране условия одного из самых успешных для России видов спорта. Миллионы рублей есть только в Москве, и то – у избранных.

Тысяч сто, но – за победу

10 медалей, в том числе 2 золотых – с таким результатом закончили Олимпиаду в Токио российские гимнасты. 8 наград принесли стране спортивные гимнасты (сильнее был только Китай), 2 – девушки, занимающиеся художественной гимнастикой. Последний результат мог быть и лучше, но откровенно спорное судейство лишило золота россиянку Дину Аверину. Традиционно гимнастика остается одним из самых результативных видов спорта для РФ на Играх. Несмотря на это, зарплаты спортсменов далеки от заоблачных, а сам этот вид ощущает нехватку в средствах.

– Касаемо именно зарплат – на существование хватает, но чтобы покупать себе жилье, машины, нет, – признавался в интервью журналисту Василию Кононову чемпион ОИ Никита Нагорный.

– Наша среднестатистическая зарплата – тысяч сто, но при условии, если ты выигрываешь чемпионат мира, – вторила его коллега Маргарита Мамун.

Из регионов то и дело приходят сообщения вроде такого: «у Федерации гимнастики нет денег», а начинающие спортсмены жалуются на нехватку буквально всего.

– В моей школе даже ковры не профессиональные, поэтому когда мы едем на соревнования, нам сложно адаптироваться на ковре, – рассказывает гимнастка из Мурманска.

– Занимаемся около 40 человек в тесном зале с низким потолком, – подтверждает жительница Тюмени.

Большие деньги крутятся лишь в Москве но и там достаются не всем. «Собеседник» присмотрелся к экономике этого вида спорта и к доходам тех, кто им руководит.