Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Полная тезка жены Сергея Глазьева (ныне - члена коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии) стала владельцем квартиры стоимостью около 300 млн рублей в элитном жилкомплексе «Ближние дачи», узнал «Собеседник». Это произошло вскоре после увольнения Глазьева с должности советника президента РФ Владимира Путина, что дало ему возможность не декларировать собственность.

Ценности православные и не очень

— Если мы будем поступать, как предписано Иисусом: любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, творить добро, а также добьемся, чтобы наша государственная политика и устройство соответствовали нашим православным ценностям, тогда, я уверен, все получится. Будет экономический рост <…> и благополучие в каждом доме, - говорил Сергей Глазьев в интервью телеканалу «Царьград» в апреле 2017 года.

Неизвестно, что там с православными ценностями, но благополучия в своем доме экс-чиновник уже добился. С 2011 по 2018 годы его заработок как советника президента (он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана) стабильно рос: с 3,7 до 7,9 млн рублей, свидетельствуют опубликованные декларации о доходах. Правда, на собственное жилье он заработать так и не смог. Судя по документам, у Глазьева нет в собственности никакой недвижимости - лишь жилой дом да квартира в пользовании.

При этом его жена Оксана все последние годы зарабатывала не очень крупные суммы - примерно 500 тыс. рублей ежегодно. Впрочем, находящееся в ее собственности имущество вполне позволяет не работать, сдавая в аренду любую из жилплощадей.

Судя по последней декларации Глазьева от 2019 года, его супруга владеет сразу четырьмя земельными участками общей площадью более 6 тыс. квадратных метров. Один из них располагается на Рублевке, стоимость земли составляет около 39 млн рублей. Как сообщали СМИ, Глазьева получила землю в подарок от Валерия Гомзика — это может быть ее отец. Кроме того, в 2018 году у женщины была квартира и жилой дом.

В октябре 2019 года Сергей Глазьев был уволен с поста советника президента. Как выяснил «Собеседник», несколько месяцев спустя полной тезке его супруги досталась новая жилплощадь.

Как следует из выписки ЕГРН, летом 2020 года Оксана Глазьева стала собственницей апартаментов площадью 384,5 квадратных метра. Жилье расположено на улице Староволынской (в соседних корпусах проживают родственники главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и другие высокопоставленные лица). Квартира занимает сразу три этажа, ее кадастровая стоимость превышает 100 млн рублей. Один квадратный метр в домах на Староволынской оценивается сайтом Cian от 500 до 750 тыс. рублей. Таким образом, стоимость жилья Глазьевой может достигать 300 млн рублей. В настоящее время ее муж не является госслужащим, а значит не обязан отчитываться о новом имуществе супруги.