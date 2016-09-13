Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения
По закону Сергей Глазьев не обязан отчитываться об имуществе.
Полная тезка жены Сергея Глазьева (ныне - члена коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии) стала владельцем квартиры стоимостью около 300 млн рублей в элитном жилкомплексе «Ближние дачи», узнал «Собеседник». Это произошло вскоре после увольнения Глазьева с должности советника президента РФ Владимира Путина, что дало ему возможность не декларировать собственность.
Ценности православные и не очень
— Если мы будем поступать, как предписано Иисусом: любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, творить добро, а также добьемся, чтобы наша государственная политика и устройство соответствовали нашим православным ценностям, тогда, я уверен, все получится. Будет экономический рост <…> и благополучие в каждом доме, - говорил Сергей Глазьев в интервью телеканалу «Царьград» в апреле 2017 года.
Неизвестно, что там с православными ценностями, но благополучия в своем доме экс-чиновник уже добился. С 2011 по 2018 годы его заработок как советника президента (он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана) стабильно рос: с 3,7 до 7,9 млн рублей, свидетельствуют опубликованные декларации о доходах. Правда, на собственное жилье он заработать так и не смог. Судя по документам, у Глазьева нет в собственности никакой недвижимости - лишь жилой дом да квартира в пользовании.
При этом его жена Оксана все последние годы зарабатывала не очень крупные суммы - примерно 500 тыс. рублей ежегодно. Впрочем, находящееся в ее собственности имущество вполне позволяет не работать, сдавая в аренду любую из жилплощадей.
Судя по последней декларации Глазьева от 2019 года, его супруга владеет сразу четырьмя земельными участками общей площадью более 6 тыс. квадратных метров. Один из них располагается на Рублевке, стоимость земли составляет около 39 млн рублей. Как сообщали СМИ, Глазьева получила землю в подарок от Валерия Гомзика — это может быть ее отец. Кроме того, в 2018 году у женщины была квартира и жилой дом.
В октябре 2019 года Сергей Глазьев был уволен с поста советника президента. Как выяснил «Собеседник», несколько месяцев спустя полной тезке его супруги досталась новая жилплощадь.
Как следует из выписки ЕГРН, летом 2020 года Оксана Глазьева стала собственницей апартаментов площадью 384,5 квадратных метра. Жилье расположено на улице Староволынской (в соседних корпусах проживают родственники главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и другие высокопоставленные лица). Квартира занимает сразу три этажа, ее кадастровая стоимость превышает 100 млн рублей. Один квадратный метр в домах на Староволынской оценивается сайтом Cian от 500 до 750 тыс. рублей. Таким образом, стоимость жилья Глазьевой может достигать 300 млн рублей. В настоящее время ее муж не является госслужащим, а значит не обязан отчитываться о новом имуществе супруги.
Согласно ЕГРН, квартира перешла женщине в собственность все от того же Валерия Гомзика. В документе не указано, был ли это договор дарения или купли-продажи. В последнем случае доходы Глазьевой не позволяли ей приобрести столь дороге жилье. Хотя есть сомнения в том, что женщина покупала квартиру у собственного отца.
В интернете выставлены на продажу несколько квартир, расположенных в элитном жилкомплексе. Согласно одному из объявлений, в ЖК есть охраняемая территория, двухуровневый подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Отец с офшором
Единственным активом Валерия Гомзика является некоммерческое партнерство по благоустройству и озеленению территории «Зеленая поляна», зарегистрированное неподалеку от элитной подмосковной деревни Барвиха. Одним из учредителей НП значится кипрский офшор First Quantum Petroleum Limited. Компания была основана в начале 1990-х экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Южилиным, бизнесменом Андреем Кобзарем в партнерстве с Юрием Бегаловым и Эриком Мхитаряном. Офшор известен тем, что скупал нефтяные активы по всей России, а его крупнейшим приобретением стал Рязанский НПЗ (его впоследствии продали «Роснефти»).
Компания с похожим названием - First Quantum является известным игроком на рынке морских перевозок. В частности, эта группа участвовала в строительстве терминалов в Усть-Луге, расположенных в Ленинградской области, а также реализовала проект по строительству «Балтийского Балкерного терминала» в Санкт-Петербурге и создала «Национальную контейнерную компанию». Ее учредителями называлась все та же четверка бизнесменов. Валерия Гомзика среди них не было. Ранее он работал в «Русском банке развития» и «Газпроме». Об этом «Собеседнику» рассказал источник, имеющий доступ к налоговой базе. По его словам, в «Газпроме» числилось и нынешняя супруга Сергея Глазьева, но в тот момент она носила девичью фамилию - звали ее Оксана Гомзик. Именно под такой фамилией она значится на сайте выпускников экономического факультета МГУ.
Женщина была зарегистрирована на Литовском бульваре - позднее этот адрес при постановке автомобиля на учет в ГИБДД укажет и советник Владимира Путина.
Женой Валерия Гомзика BBC называла Лилию Гомзик - ей принадлежит 22,5% доли в компании «Аква Крым», которая развивает устрично-мидийную ферму в Крыму. В 2016-м фирма стала победителем аукциона Росрыболовства на аренду почти 160 гектаров акватории в районе села Медведево на Донузлаве. Летом того же года компания успешно выиграла другой тендер, но уже минимущества Крыма - на управление заброшенным санаторием "Шахтерские зори", расположенным в Медведеве на берегу озера. В 2017 году «Аква Крым» выпустил в специальные сети для выращивания устриц более 2 млн штук устричной молоди, сообщало Азовско-Черноморское управление Росрыболовства. По итогам 2020 года убыток компании составил почти 11 млн рублей. Также Лилия Гомзик является совладельцем фирмы «Азбука моря», которая управляет санаторием «Шахтерские зори».
Скандал в семье советника
Оксана Глазьева оказалась в поле зрения СМИ всего два раза. Первое упоминание было связано с проблемами в семье. В 2014 году ее сын Юрий Глазьев влюбился в домработницу из Средней Азии Фирузу Савушкину, которая была старше него на 7 лет. При этом 31-летняя уроженка Таджикистана была арестована за угрозу убийством своей коллеге и землячке Диляфруз Мирзоевой.
Глазьев-младший в интервью РЕН ТВ утверждал, что уголовное дело «высосано из пальца». Якобы их отношения категорически не понравились маме молодого человека - она всячески старалась убедить сына, что союз сына чиновника и горничной добром не закончится.
Глазьев-младший при журналистах связался со своим высокопоставленным отцом. Сергей Глазьев во время звонка заверил сына, что делает все возможное, чтобы освободить Фирузу, сообщал РЕН. Впоследствии уголовное дело завершилось примирением сторон. Суд освободил Фирузу Савушкину из-под стражи, ее преследование прекратили. В июне 2015 году у пары родилась дочка.
В соцсети «ВКонтакте» Глазьев-младший зарегистрирован под псевдонимом. В сети он не появлялся очень давно.
Согласно системе СПАРК, в 2015 году Юрий Глазьев зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Подмосковье. Его бизнес был связан с арендой и управлением недвижимым имуществом. В 2018 году ИП прекратил свою деятельность.
В том же СПАРК есть данные про Оксану Глазьеву - она входит в число учредителей ТСЖ «Академический», которое управляет элитным домом на улице Ферсмана в Москве. На сайте одного из риэлторских агентств говорится, что кирпичное здание было построено в 2003 году по индивидуальному проекту. Он располагает благоустроенной закрытой территорией с большой стоянкой. На продажу выставлена 3-комнатная квартира стоимостью 50 млн рублей. Согласно данным Росстата, средний житель Москвы с зарплатой в 100 тыс. рублей должен копить на эту жилплощадь более 40 лет. И то - при условии, что все деньги он откладывает только на жилье.
В понедельник стало известно, что неподалеку от Севастополя сожгли автомобиль Rolls-Royсе Cullinan, который принадлежит жене Глазьева. Сама Оксана в тот момент находилась в апартаментах около поселка Ласпи. Стоимость сгоревшего Rolls-Royсе оценивается в 31 миллион рублей.
Связаться с Оксаной Глазьевой не удалось.
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