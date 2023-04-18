Молчание ребят. Секс-скандал в Екатеринбургской спецшколе

В «воспитательных» целях

– Я же понимаю, что, когда мальчишка говорит, мол, у нас в школе заставляют другому мальчишке кое-что засовывать в рот, это должны подвергнуть сомнению. Но спасибо следователям, они среагировали быстро, приняли заявления и возбудили уголовное дело, – говорит родственник мальчика, который рассказал о том, что творилось за стенами, на минуточку, детского, хоть и закрытого учреждения и как насиловали на протяжении долгого времени его ровесника.

По этическим соображениям имя родственника и имена детей, вовлеченных в историю, не называем. 13-летний подросток сбежал из спецшколы №124 Екатеринбурга и рассказал матери, что ему грозило изнасилование. По словам мальчика, учитель физкультуры объяснил детям «зоновские» понятия, в числе которых было «зачморить» и «зачуханить», то есть подвергнуть действиям сексуального характера, в том числе анальному и оральному сексу. Педагог проводил товарищеские суды, на которых дети единогласно голосовали, чтобы наказать «провинившегося», уходил и оставлял им полную свободу сексуальных действий, подпадающих под Уголовный кодекс.

Жертвой, которую в целях «воспитания» детского коллектива использовал педагог, был один и тот же мальчик, с которым это проделывали 70 раз. Сбежавший подросток не хотел повторить его судьбу, не хотел «голосовать» за сексуальное унижение, хотя в следующий раз на голосование должны были выставить его кандидатуру.

– Когда нашему сказали: «Ты следующий», он не стал ждать, изобразил попытку суицида, громко орал, что выбросится из окна, ему вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Оттуда благодаря своей спортивной подготовке и ловкости он сбежал, – рассказывает родственник мальчишки, который не побоялся вскрыть сексуальные тайны «осиного гнезда».

16-летние подростки, «наводившие порядок» в спецшколе при помощи извращений, арестованы и помещены в СИЗО.