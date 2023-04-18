Молчание ребят. Секс-скандал в Екатеринбургской спецшколе
Учитель физкультуры перевоспитывал трудных подростков изнасилованиями, но делал это не сам, а руками старших учеников. СК возбудил дело и арестовал двух подростков
В «воспитательных» целях
– Я же понимаю, что, когда мальчишка говорит, мол, у нас в школе заставляют другому мальчишке кое-что засовывать в рот, это должны подвергнуть сомнению. Но спасибо следователям, они среагировали быстро, приняли заявления и возбудили уголовное дело, – говорит родственник мальчика, который рассказал о том, что творилось за стенами, на минуточку, детского, хоть и закрытого учреждения и как насиловали на протяжении долгого времени его ровесника.
По этическим соображениям имя родственника и имена детей, вовлеченных в историю, не называем. 13-летний подросток сбежал из спецшколы №124 Екатеринбурга и рассказал матери, что ему грозило изнасилование. По словам мальчика, учитель физкультуры объяснил детям «зоновские» понятия, в числе которых было «зачморить» и «зачуханить», то есть подвергнуть действиям сексуального характера, в том числе анальному и оральному сексу. Педагог проводил товарищеские суды, на которых дети единогласно голосовали, чтобы наказать «провинившегося», уходил и оставлял им полную свободу сексуальных действий, подпадающих под Уголовный кодекс.
Жертвой, которую в целях «воспитания» детского коллектива использовал педагог, был один и тот же мальчик, с которым это проделывали 70 раз. Сбежавший подросток не хотел повторить его судьбу, не хотел «голосовать» за сексуальное унижение, хотя в следующий раз на голосование должны были выставить его кандидатуру.
– Когда нашему сказали: «Ты следующий», он не стал ждать, изобразил попытку суицида, громко орал, что выбросится из окна, ему вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Оттуда благодаря своей спортивной подготовке и ловкости он сбежал, – рассказывает родственник мальчишки, который не побоялся вскрыть сексуальные тайны «осиного гнезда».
16-летние подростки, «наводившие порядок» в спецшколе при помощи извращений, арестованы и помещены в СИЗО.
Трудился сверх нормы
Спецшкола №124 – это учреждение закрытого типа. Там живут и учатся дети с девиантным поведением, проще говоря – малолетние преступники, которые совершили преступление, но посадить их в колонию нельзя, потому что им еще нет 14.
Конечно, это совсем не божьи одуванчики, но и не маньяки и насильники. Самое частое преступление – кражи из магазинов, которые хулиганы совершают поодиночке или сообща даже не ради денег, чтобы перепродать наворованное, а ради адреналина.
По крайней мере сбежавший мальчик попал именно за это по решению суда. Родственники устали бороться и перевоспитывать трудного подростка. Конечно, много там детей из неблагополучных семей, где родители не работают, пьют и наркоманят. Но детей отправляют в такие спецшколы, как раз чтобы изолировать от вредного воздействия и адаптировать к нормальной жизни в обществе.
Учитель физкультуры – 76-летний Александр Сергеевич – видимо, решил, что он новый Макаренко. Согласно информации с сайта учреждения, он окончил Свердловский государственный педагогический институт по специальности «физическое воспитание». Общий стаж почти 26 лет, в данной школе 17, учитель первой категории.
Как пишет Ural Mash, он несколько раз увольнялся (не после ли похожих скандалов?), но все равно возвращался. Последний раз вернулся год назад и сразу себя нагрузил сверх нормы, проводил воспитательные беседы по вечерам и присматривал за учениками в выходные. Наверное, очень хотел учить и передавать зоновские понятия.
При этом те самые понятия учитель сочетал со спортивно-воспитательной работой, которая проводилась совместно с епархией. Педагог-экспериментатор даже попал на страницы епархиальной газеты (священники, разумеется, уверяют, что ни о чем не знали – Авт.) со словами: «Наряду с проведением спортивных мероприятий отдел знакомит нас с поучениями святых, православными праздниками. Это сплетение спорта, физкультуры и духовности помогает нам в нашей работе». Святой человек...
После скандала 76-летний физкультурник не был отстранен от занятий, по крайней мере на момент написания материала об этом ничего не было известно. От должностных обязанностей отстранили директора Наталью Поддубную, которая руководила спецучреждением последние 6 лет.
Но интересно другое – то, что рассказывают о ее отношениях с арестованными подростками дети. «У них (учащихся и директора. – Авт.) были панибратские отношения. Говорят, что она чуть ли не их боевой подругой была. Вела личные переписки, а также разрешила сбежать одному из них перед проведением следственных действий», – рассказала знакомая обвиняемых парней.
Зам Поддубной Элиза Хасанова до спецшколы работала в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН), именно в эту структуру попадали сбежавшие из спецшколы подростки. Наши коллеги в Екатеринбурге располагают информацией, что дети жаловались на насилие (обычное, не сексуальное, про последнее рассказывать стыдно), но занималась ли этим полиция – хороший вопрос, например, для прокуратуры.
«Ужаса ужасного» не увидел
Сейчас оба мальчика – тот, который подвергался сексуальному насилию, и тот, который об этом рассказал – находятся вне стен учреждения. Подростку-жертве снимает квартиру и оплачивает уроки в онлайн-школе родственник сбежавшего парня. Он же нашел для обоих детей психологов, которые работают с такими сексуальными травмами.
По словам адвоката сбежавшего парня Георгия Краснова, чиновники Министерства образования и молодежной политики Свердловской области устранились от ситуации. Вообще, как реагируют представители общественности и власти в Екатеринбурге на секс-скандал, как минимум странно. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков съездил в спецшколу и заявил журналистам, что «ужаса ужасного» он там не увидел. Интересно, омбудсмен рассчитывал увидеть, как насилуют детей прямо при нем? Или предполагал услышать от педагогов правду-матку, что они всё знали, но просто не вмешивались?
Руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая в беседе с журналистом «Собеседника» выразила некоторые сомнения по поводу того, что рассказывают мальчики, и посетовала, что у общественности – нет полномочий что-то сделать в этой ситуации. Зачем тогда вообще нужны общественники – зададимся вопросом. Чтобы «отмазывать» чиновников, которые залегли на дно и боятся давать комментарии?
Адвокат Георгий Краснов запустил горячую линию для пострадавших от действий сотрудников спецшколы. Появилась информация по крайней мере о еще двух изнасилованиях в разные периоды времени, и она должна быть проверена.
– Будет крайне глупо и нелепо, если по итогу крайними в этой ситуации окажутся два подростка, которым 15 и 16 лет, – подводит итог Краснов.