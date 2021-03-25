В аэропорте Внуково иностранец забрался под крышу. Прокуратура начала проверку
Молодой человек говорит на испанском языке и не намерен самовольно спускаться
Помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова сообщила, что из ведомство начало проверку в отношении ситуации, когда нетрезвый иностранец забрался в потолочную конструкцию в аэропорту Внуково. Об этом пишет АГН «Москва».
Инцидент происходит на территории терминала А в зале ожидания. Иностранец забрался на опасную высоту по металлическим конструкциям.
Сейчас на месте работает служба авиационной безопасности аэропорта, полиция, сотрудники МЧС и дежурит бригада скорой медицинской помощи.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что мужчина лазает по конструкциям с восьми часов вечера, говорит на испанском языке и добровольно спускаться не намерен. Каких-либо требований иностранец не выдвигает.