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Глава Воронежской области поручил проверить все больницы после пожара в ковидном госпитале

Пожар возник сегодня ночью в палате в «красной зоне» на втором этаже пятиэтажной больницы, погибла одна пациентка

Фото: Global Look Press

Глава Воронежской области Александр Гусев после пожара в отделении для лечения пациентов с коронавирусом в больнице в городе Лиски Воронежской области поручил проверить во всех медучреждениях региона состояние электрики и систем пожаротушения. 

«Сейчас же поручу принять исчерпывающие меры безопасности на всех медицинских объектах региона: мы оперативно проверим состояние электрики, систем оповещения и пожаротушения, качество работ всех подрядчиков, которые в недавнее время вели работы в медучреждениях. На это будут брошены максимальные силы и средства», – написал он в своем телеграмм-канале

Как пишет ТАСС, пожар возник в палате, в которой находились четыре человека, в 02:29 мск, его удалось ликвидировать в 02:58 мск. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки (зарядки от телефона). Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Женщина 1939 года рождения погибла, 31 человек был эвакуирован. 

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