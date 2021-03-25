В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Российский и турецкий сухогрузы «Русич-10» и Tahsin Imamoglu столкнулись в проливе Босфор. Об этом сообщили в береговой охране Турции.

«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны», – цитирует ТАСС заявление ведомства.

Это оказалось не первым столкновением за сегодня. По данным береговой службы, ранее сухогруз «Волжский-40» на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего его отбуксировали к месту якорной стоянки Ахыркапы.