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В Астраханской области мужчина скончался после попытки взять в рот змею

Смертельный номер оказался взаправду смертельным для фокусника-любителя, который хотел развлечь сельскую публику

Фото: СУ СКР по Астраханской области, скриншот

22 сентября во время полевых работ в Ахтубинском районе Астраханской области 55-летний местный житель захотел произвести впечатление на односельчан. Он взял змею, пойманную в поле, и попробовал поместить ее себе в рот. В итоге пресмыкающееся укусило «фокусника» за язык.

Вечером мужчина был доставлен в реанимационное отделение Харабалинской районной больницы. У него были зафиксированы признаки отравления от укуса змеи. В больнице мужчина скончался спустя несколько минут, сообщается в пресс-службе регионального СУ СКР.

Местный следственный отдел организовал процессуальную проверку по факту гибели из-за неудавшегося фокуса.

Премия имени Дарвина ежегодно вручается за наиболее глупые причины смерти. Ее организаторы несколько лет назад отметили, что 90% обладателей премии – это мужчины. Они гораздо чаще идут на неоправданные риски и совершают радикальные глупости для куража.

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