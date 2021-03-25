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Сегодня, в 21:23

В московском колледже при падении с высоты погибла студентка

Директор учебного заведения называет произошедшее несчастным случаем

Фото: сайт колледжа сферы услуг №10

Директор московского колледжа сферы услуг Екатерина Писарик подтвердила, что сегодня в учебном заведении произошел несчастный случай. 18-летняя студентка выпала из окна и разбилась насмерть.

«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также специалисты Городского психолого-педагогического центра проведут индивидуальные консультации с одногруппниками девочки»

, – цитирует АГН «Москва» Екатерину Писарик.

ЧП произошло днем 23 сентября. 


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