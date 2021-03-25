В московском колледже при падении с высоты погибла студентка
Директор учебного заведения называет произошедшее несчастным случаем
Директор московского колледжа сферы услуг Екатерина Писарик подтвердила, что сегодня в учебном заведении произошел несчастный случай. 18-летняя студентка выпала из окна и разбилась насмерть.
«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также специалисты Городского психолого-педагогического центра проведут индивидуальные консультации с одногруппниками девочки»
, – цитирует АГН «Москва» Екатерину Писарик.
ЧП произошло днем 23 сентября.