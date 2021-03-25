Экс-министра сельского хозяйства Тывы нашли с ножевым ранением рядом с мертвой женой

Мужчину обнаружили с резаным ранением в области груди в квартире рядом с телом погибшей жены.

Как рассказал РЕН-ТВ старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат, пострадавший – министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол, который занял пост в сентябре 2015 года, а в июле 2016 был арестован и снят с должности.

По данным СК РФ по республике Тыва, 22 сентября 2021 года коло 20 часов в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение об обнаружении в квартире тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области груди. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего события.