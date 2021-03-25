Лава на Канарских островах сжигает жилища
На данный момент у подножья вулкана Тенегия пострадало около ста построек. В СМИ и социальных сетях появились кадры, сделанные очевидцами. Лавовые потоки медленно и неумолимо стекают с горных склонов, погребая под собой дворы и заползая в двери домов.
Извержение началось днем 19 сентября. Ему предшествовал активный рост сейсмической активности в районе вулкана Кубре-Вьехе, что позволило правительству своевременно принять необходимые меры.
Сейчас в опасной зоне проходит массовая эвакуация. По разным данным власти спасли от 2 до 5 тыс. человек, включая маломобильных граждан. Раненых и погибших нет.
Последний раз нечто подобное происходило на Пальме в 1971 году, однако тогда лава в деревни не заходила.
Автор: Дарья Молодых