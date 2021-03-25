Лава на Канарских островах сжигает жилища

Сейчас в опасной зоне проходит массовая эвакуация. По разным данным власти спасли от 2 до 5 тыс. человек, включая маломобильных граждан. Раненых и погибших нет.

Последний раз нечто подобное происходило на Пальме в 1971 году, однако тогда лава в деревни не заходила.