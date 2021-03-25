Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:24

Лава на Канарских островах сжигает жилища

На данный момент у подножья вулкана Тенегия пострадало около ста построек. В СМИ и социальных сетях появились кадры, сделанные очевидцами. Лавовые потоки медленно и неумолимо стекают с горных склонов, погребая под собой дворы и заползая в двери домов.

Извержение началось днем 19 сентября. Ему предшествовал активный рост сейсмической активности в районе вулкана Кубре-Вьехе, что позволило правительству своевременно принять необходимые меры. 


Сейчас в опасной зоне проходит массовая эвакуация. По разным данным власти спасли от 2 до 5 тыс. человек, включая маломобильных граждан. Раненых и погибших нет. 

Последний раз нечто подобное происходило на Пальме в 1971 году, однако тогда лава в деревни не заходила.

Автор: Дарья Молодых

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 6 дней назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 5 дней назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 6 дней назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 6 дней назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Политика 11 минут назад

Оппозиция резко уходит в аутсайд при подсчёте последних результатов и электронного голосования в Москве

Общество 13 минут назад

Журналист устроился социологом и опросил избирателей. Результаты выборов сильно разошлись с официальными

Общество 1 час назад

"Бред величия": психолог поставил диагноз пермскому стрелку

Общество 1 час назад

Итоги выборов в России подведут в пятницу

Общество 1 час назад

"Робот долго думает": Навальный прокомментировал задержку итогов выборов

Происшествия 2 часа назад

Следователи опубликовали видео с места стрельбы в Перми

Происшествия 3 часа назад

Раскрыты подробности задержания пермского стрелка сотрудником ДПС

Происшествия 3 часа назад

Пермский стрелок. Следите за обновлениями

Общество 3 часа назад

Шутинги в России последних лет: что их объединяет

Общество 4 часа назад

Число жертв стрельбы в Перми увеличилось до восьми

Политика 5 часов назад

Кто выбрал Дегтярева

Происшествия 6 часов назад

СК: В результате стрельбы в Перми погибли пять человек, шестеро пострадали

Происшествия 6 часов назад

Это не теракт: напавший на университет в Перми стрелок оставил пост в соцсетях

Происшествия 7 часов назад

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете, есть пострадавшие

Здоровье и дом 7 часов назад

Диетолог назвал продукты, запрещенные при постковидном синдроме

Общество 8 часов назад

В Якутии побеждает КПРФ, единороссы требуют пересчета голосов

Общество 8 часов назад

Главное к утру после выборов: пятерка от ЕР не спешит в Госдуму, Памфилова против уток

Общество 8 часов назад

В Москве до семи градусов и пасмурно, местами сильный дождь

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика