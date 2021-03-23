Женщина умерла на избирательном участке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска пожилая женщина, которая пришла на избирательный участок в школе №41, умерла от внезапной остановки сердца. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила главный врач областной станции скорой помощи Ирина Большакова.

«Женщине 71 год, произошла внезапная остановка сердца. Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось», – рассказала врач.

Сегодня в России начинается трехдневное голосование на выборах в Госдуму, в ряд региональных, городских и муниципальных парламентов, а также на выборах глав ряда субъектов Федерации. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.