Неизвестный атаковал отдел полиции в Воронежской области. Есть погибшие и пострадавшие

В Воронежской области неизвестный мужчина проник в отдел полиции и ранил сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», – говорится в сообщении.

По предварительной информации телеграм-канала Mash, неизвестный с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД на «Ниве» и открыл стрельбу. После этого он смог зайти внутрь, взорвал бомбу и скрылся.

Позже телеграм-канал BAZA сообщил, что после нападения на полицейский участок мужчина убил троих человек. Жертвами стали женщина и два ребенка.