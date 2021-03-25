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Неизвестный атаковал отдел полиции в Воронежской области. Есть погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, мужчина с автоматом, в военной форме и бронежилете напал на отдел полиции и взорвал бомбу

Фото: Соцсети

В Воронежской области неизвестный мужчина проник в отдел полиции и ранил сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», – говорится в сообщении. 

По предварительной информации телеграм-канала Mash, неизвестный с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД на «Ниве» и открыл стрельбу. После этого он смог зайти внутрь, взорвал бомбу и скрылся. 

Позже телеграм-канал BAZA сообщил, что после нападения на полицейский участок мужчина убил троих человек. Жертвами стали женщина и два ребенка.

Фото: Соцсети
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