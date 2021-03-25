Под Орлом криминалисты нашли в подвале тело 9-летней девочки, пропавшей в июне

Следователи-криминалисты в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тело ребенка в подвале многоквартирного дома в селе Казарь Орловской области.

Тело девочки было захоронено под грунтом. Ее смогли опознать по одежде. Речь идет о 9-летней местной жительнице, которая пропала 18 июня в текущем году.

Задержан и местный житель, подозреваемый в убийстве, сообщает местное управление СКР. МВД региона опубликовало его фото.

Губернатор области Андрей Клычков в соцсетях поделился мнением, что на фоне этого преступления считает возможным возврат смертной казни:

«Сейчас надо сделать так, чтобы те люди, которые в этом виноваты, понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к таким людям, которые совершают такие преступления, отношусь очень нетерпимо. И, по мне, так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас все это отменили»