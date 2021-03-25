В Москве по наводке граждан задержали мужчину с игрушечным автоматом

Московские полицейские задержали мужчину с муляжом автомата, пишет «МВД-медиа».

Сигнал поступил от местных жителей на улице Короленко. Они не поняли, что в руках у гражданина было не настоящее огнестрельное оружие.

На видео, опубликованном пресс-службой МВД, мужчина объясняется, что автомат он нашел и нес его домой детям. Есть подозрение, что москвич не очень трезвый. Он с удовольствием продемонстрировал операторке все свои татуировки, в том числе наколку в виде муравья на косой мышце живота.

В финале съемки задержанный не без игривой радости заметил, что хотел бы, чтобы снятое видео показали по телевизору.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Сам задержанный никак против правоохранителей не высказывается, признавая, что те делают свою работу.