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СМИ: В петербургских подвалах за день нашли два тела

Официальные источники пока не подтвердили ни один из случаев

Фото: Global Look Press

СМИ сообщают о двух случаях обнаружения трупов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

«Фонтанка» пишет об обнаружении частично скелетированного тела женщины в подвале дома на Лиговском проспекте, 200. Труп был покрыт слоями плотных полиэтиленовых пакетов и присыпан землей. Личность женщины не установлена.

ТАСС пишет о нахождении в подвале дома в том же районе тела ребенка около 10 лет в строительном пакете. Предполагается, что ребенок умер несколько месяцев назад. 

Ни одна из редакций не ссылается на официальные источники, а только на личных информаторов.

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