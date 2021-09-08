СМИ: В петербургских подвалах за день нашли два тела

СМИ сообщают о двух случаях обнаружения трупов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

«Фонтанка» пишет об обнаружении частично скелетированного тела женщины в подвале дома на Лиговском проспекте, 200. Труп был покрыт слоями плотных полиэтиленовых пакетов и присыпан землей. Личность женщины не установлена.

ТАСС пишет о нахождении в подвале дома в том же районе тела ребенка около 10 лет в строительном пакете. Предполагается, что ребенок умер несколько месяцев назад.

Ни одна из редакций не ссылается на официальные источники, а только на личных информаторов.