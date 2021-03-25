Россиянин убил друга за отказ кукарекать после проигрыша в шашки

В Ижевске суд рассмотрит дело об убийстве мужчины из-за ссоры во время игры в шашки. Условия игры заключались в том, что проигравший должен выйти на балкон и громко прокричать: «кукареку». Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как рассказали в прокуратуре, преступление было совершено в июле в одном из многоквартирных жилых домов Ижевска.

Местный житель 1963 года рождения и его знакомый употребляли спиртные напитки и играли в шашки. Условия игры заключались в том, что проигравший должен выйти на балкон и громко прокричать: «кукареку». Однако проигравший отказался выполнить условие уговора. После чего между приятелями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. От полученного ранения последний скончался.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд г. Ижевска для рассмотрения.

Как отмечается, за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность до пятнадцати лет лишения свободы.