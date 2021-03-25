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Петербургский полицейский был ранен ножом в шею, спасая девочку от падения из окна

Инцидент произошел когда за ней приехали сотрудники опеки, чтобы доставить в учреждение для детей, лишившихся родителей

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге девочка ранила полицейского ножом в шею, когда тот пытался спасти ее от падения из окна. Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщается, инцидент произошел 31 августа. Школьницу в связи со смертью матери планировали доставить в учреждение для детей, лишившихся родителей. Однако когда представители органов опеки и сотрудники полиции пришли за ней, она попыталась выпрыгнуть из окна. 

«33-летний сотрудник полиции, оценив ситуацию, бросился на кухню и успел поймать подростка за ноги и затащить обратно, в этот момент девочка схватила со стола кухонный нож и, по предварительной информации, случайно нанесла полицейскому резанную рану шеи», – сообщение МВД приводит РЕН-ТВ

Раненому полицейскому была оказана медицинская помощь. 

Сейчас с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. 

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