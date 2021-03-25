Петербургский полицейский был ранен ножом в шею, спасая девочку от падения из окна
Инцидент произошел когда за ней приехали сотрудники опеки, чтобы доставить в учреждение для детей, лишившихся родителей
В Санкт-Петербурге девочка ранила полицейского ножом в шею, когда тот пытался спасти ее от падения из окна. Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщается, инцидент произошел 31 августа. Школьницу в связи со смертью матери планировали доставить в учреждение для детей, лишившихся родителей. Однако когда представители органов опеки и сотрудники полиции пришли за ней, она попыталась выпрыгнуть из окна.
«33-летний сотрудник полиции, оценив ситуацию, бросился на кухню и успел поймать подростка за ноги и затащить обратно, в этот момент девочка схватила со стола кухонный нож и, по предварительной информации, случайно нанесла полицейскому резанную рану шеи», – сообщение МВД приводит РЕН-ТВ.
Раненому полицейскому была оказана медицинская помощь.
Сейчас с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних.
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