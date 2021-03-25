В Петербурге 31-летняя девушка скончалась во время пластической операции

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти пациентки во время пластической операции на лице. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Как говорится в материалах уголовного дела, 25 августа в одной из клиник, расположенной в Центральном районе Петербурге, во время пластической операции на лице скончалась 31-летняя пациентка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины. Расследование уголовного дела продолжается.