В Тольятти сотрудник бумажной фабрики скончался, попав в резальный аппарат

Следственное управление СКР по Самарской области в ближайшее время определит круг подозреваемых среди руководителей бумажной фабрики в городе Тольятти.

Фирма устроила на производство 21-летнего молодого человека и допустила до работы без необходимого инструктажа по технике безопасности. В итоге парень попал в движущийся механизм продольно-резательного станка. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Областное следственное управление взяло под свой контроль расследование уголовного дела, отмечается в пресс-релизе ведомства. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».