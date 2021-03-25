Вчера, в 22:49

В Тольятти сотрудник бумажной фабрики скончался, попав в резальный аппарат

Против руководства производства возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР Самарской области

Следственное управление СКР по Самарской области в ближайшее время определит круг подозреваемых среди руководителей бумажной фабрики в городе Тольятти.

Фирма устроила на производство 21-летнего молодого человека и допустила до работы без необходимого инструктажа по технике безопасности. В итоге парень попал в движущийся механизм продольно-резательного станка. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Областное следственное управление взяло под свой контроль расследование уголовного дела, отмечается в пресс-релизе ведомства. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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