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В Киеве мужчина поджег себя на параде ко Дню независимости Украины

Мужчину потушили оказавшиеся рядом прохожие и полицейские, судя по видео сильно он не пострадал

Фото: Скриншот с видео

Во время военного парада ко Дню независимости Украины на Хрещатике мужчина попытался совершить самосожжение. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

Вмешались свидетели, полиция и в итоге мужчину удалось потушить. 

Видео инцидента появилось в интернете. На кадрах видно, что в толпе началась паника. Мужчину тушили всеми подручными средствами – водой и верхней одеждой. 

Судя по видео, мужчина не успел сильно пострадать. Причины его поступка остаются неизвестными.

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