В Киеве мужчина поджег себя на параде ко Дню независимости Украины

Во время военного парада ко Дню независимости Украины на Хрещатике мужчина попытался совершить самосожжение. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

Вмешались свидетели, полиция и в итоге мужчину удалось потушить.

Видео инцидента появилось в интернете. На кадрах видно, что в толпе началась паника. Мужчину тушили всеми подручными средствами – водой и верхней одеждой.

Судя по видео, мужчина не успел сильно пострадать. Причины его поступка остаются неизвестными.