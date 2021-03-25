В Киеве мужчина поджег себя на параде ко Дню независимости Украины
Мужчину потушили оказавшиеся рядом прохожие и полицейские, судя по видео сильно он не пострадал
Во время военного парада ко Дню независимости Украины на Хрещатике мужчина попытался совершить самосожжение. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.
Вмешались свидетели, полиция и в итоге мужчину удалось потушить.
Видео инцидента появилось в интернете. На кадрах видно, что в толпе началась паника. Мужчину тушили всеми подручными средствами – водой и верхней одеждой.
Судя по видео, мужчина не успел сильно пострадать. Причины его поступка остаются неизвестными.
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