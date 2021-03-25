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Эксперт объяснил, почему серийника, убившего тюменскую девочку, не могут найти много лет

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции о том, почему поиски убийцы-педофила затянулись на десятилетия

Михаил Пашкин, председатель координационного совета Московского профсоюза полиции объяснил Sobesednik.ru, почему тюменского педофила-серийника, убивавшего 8-летнюю Настю Муравьеву и орудующего в Тюмени долгое время, не могли поймать.

-По идее должны были эти дела (убитых детей — прим.) объединить в одно дело, создать группу, - объясняет Пашкин. - И если бы педофила в таком случае не нашли, то ответственность упала бы на начальника СК региона. А так, когда этим делом занимаются местные следователи, то наказать можно какого-нибудь следователя, а на руководителя не падет ни тени подозрения. Это страх ответственности.

По словам Пашкина, только объединив дела убитых и изнасилованных детей, можно было найти общие черты и составить психологический портрет преступника.

Напомним, что в Тюмени ищут педофила, убившего 8-летнюю Настю Муравьеву, тело которой недавно было найдено. К расследованию подключили следователя центрального аппарата СК Евгения Карчевского, на счету которого поимка «ангарского» и «тулонского» маньяков.

Ранее Lenta.ru сообщила, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что в Тюмени, начиная с 1997 года, было совершено восемь похожих преступлений. Рядом со всеми жертвами обнаруживали электрический провод, все дети - из неблагополучных семей, у всех девочек было косоглазие. 

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