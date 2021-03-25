Эксперт объяснил, почему серийника, убившего тюменскую девочку, не могут найти много лет

По словам Пашкина, только объединив дела убитых и изнасилованных детей, можно было найти общие черты и составить психологический портрет преступника.

Напомним, что в Тюмени ищут педофила, убившего 8-летнюю Настю Муравьеву, тело которой недавно было найдено. К расследованию подключили следователя центрального аппарата СК Евгения Карчевского, на счету которого поимка «ангарского» и «тулонского» маньяков.

Ранее Lenta.ru сообщила, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что в Тюмени, начиная с 1997 года, было совершено восемь похожих преступлений. Рядом со всеми жертвами обнаруживали электрический провод, все дети - из неблагополучных семей, у всех девочек было косоглазие.