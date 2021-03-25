Эксперт объяснил, почему серийника, убившего тюменскую девочку, не могут найти много лет
Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции о том, почему поиски убийцы-педофила затянулись на десятилетия
Михаил Пашкин, председатель координационного совета Московского профсоюза полиции объяснил Sobesednik.ru, почему тюменского педофила-серийника, убивавшего 8-летнюю Настю Муравьеву и орудующего в Тюмени долгое время, не могли поймать.
По словам Пашкина, только объединив дела убитых и изнасилованных детей, можно было найти общие черты и составить психологический портрет преступника.
Напомним, что в Тюмени ищут педофила, убившего 8-летнюю Настю Муравьеву, тело которой недавно было найдено. К расследованию подключили следователя центрального аппарата СК Евгения Карчевского, на счету которого поимка «ангарского» и «тулонского» маньяков.
Ранее Lenta.ru сообщила, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что в Тюмени, начиная с 1997 года, было совершено восемь похожих преступлений. Рядом со всеми жертвами обнаруживали электрический провод, все дети - из неблагополучных семей, у всех девочек было косоглазие.
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