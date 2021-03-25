Опаздывающий в командировку мужчина забыл возле дома чемодан с 15 млн. рублей

Полицейские в Биробиджане обнаружили на улице чемодан с 15 миллионами рублей. Их владельцем оказался забывчивый местный предприниматель, пропажу ему уже вернули. Об этом сообщили РИА Биробиджан в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Как рассказали полицейские, чемодан простоял на улице несколько часов без присмотра и вызвал подозрение. Стражи правопорядка приняли решение осмотреть его, а после вскрытия они обнаружили, что в нем находится более 15 млн. рублей, планшет и другие личные вещи.

Полиции удалось установить владельца чемодана. Мужчина пояснил, что утром торопился в командировку, поставил чемодан рядом с машиной и уехал, оставив его на улице. Когда он обнаружил пропажу, позвонил жене, та выглянула в окно и увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка. Семейную пару пригласили в МОМВД России «Биробиджанский» и вручили потерянное имущество.