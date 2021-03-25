Сегодня, в 8:39

Опаздывающий в командировку мужчина забыл возле дома чемодан с 15 млн. рублей

Чемодан простоял на улице несколько часов без присмотра и вызвал подозрение полиции

Фото: Скриншот с видео

Полицейские в Биробиджане обнаружили на улице чемодан с 15 миллионами рублей. Их владельцем оказался забывчивый местный предприниматель, пропажу ему уже вернули. Об этом сообщили РИА Биробиджан в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Как рассказали полицейские, чемодан простоял на улице несколько часов без присмотра и вызвал подозрение. Стражи правопорядка приняли решение осмотреть его, а после вскрытия они обнаружили, что в нем находится более 15 млн. рублей, планшет и другие личные вещи. 

Полиции удалось установить владельца чемодана. Мужчина пояснил, что утром торопился в командировку, поставил чемодан рядом с машиной и уехал, оставив его на улице. Когда он обнаружил пропажу, позвонил жене, та выглянула в окно и увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка. Семейную пару пригласили в МОМВД России «Биробиджанский» и вручили потерянное имущество.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 часа назад

Андрей Грачев - к годовщине путча: "Из Фороса Горбачев вернулся заложником Ельцина"

Общество 19 часов назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 день назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 день назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 5 дней назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 1 неделю назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Политика 34 минуты назад

Из-за стрельбы и давки в аэропорту Кабула погибли 12 человек

Общество 1 час назад

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, почему до сих пор нет лекарства от COVID-19

Политика 1 час назад

Главное к 19 августа: войдет ли Россия в Афганистан, Лукашенко запер спортсменов, карантин ЕР

Общество 2 часа назад

Кто родился 19 августа? Валерий Соловей, Билл Клинтон, Владимир Конкин

Происшествия 3 часа назад

Пилот истребителя МиГ-29 погиб после падения на военном полигоне Ашулук

Политика 3 часа назад

"Такого не было даже в "эпоху Чурова": "Голос"* ответил на внесение в список иноагентов

Общество 4 часа назад

Андрей Грачев - к годовщине путча: "Из Фороса Горбачев вернулся заложником Ельцина"

Общество 10 часов назад

"Альтернатива": Утеплением складов Wildberries занимались люди, похищенные в рабство

Политика 10 часов назад

Совет в "Архангельском" на даче Ельцина. Хроники августа 1991-го

Происшествия 12 часов назад

Гроза в Москве и регионе: Два госпитализированных и 150 поваленных деревьев

Политика 12 часов назад

Адвокат ОВД-Инфо – москвичам: не беседуйте с правовым беспределом

Политика 12 часов назад

"Голос" сделали незарегистрированным иноагентом №1 из-за денег "гражданки Республики Армения"

Общество 13 часов назад

Летающий по Москве сайдинг и выдуманное интервью Навального: новости к вечеру 18 августа

Политика 14 часов назад

Твиттер в Сербии начал маркировать государственные СМИ, как и в РФ

Политика 15 часов назад

Что дальше? Политолог оценил риски экспансии Талибана* за пределы Афганистана

Общество 15 часов назад

"Доверие к вакцине упало ещё больше": россияне высмеяли лотерею для привитых

Политика 17 часов назад

Владимир Милов: "Талибы - это не просто бородатые мужики с автоматами"

Политика 17 часов назад

Грузинское СМИ удалило фейковое интервью с Навальным

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика