"Как у Прокловой." Жертва олигарха, помещённого в СИЗО за развратные действия, заговорила

Олигарх Александр Сытин – «теневой король» в сфере недвижимости ещё с 1990-х – помещён в следственный изолятор. Дело уже взято на особый контроль Центрального аппарата Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней Анастасии Р. (фамилия не разглашается в интересах дела). Следствие длилось более двух лет, а судебное дело обещает стать одним из самых громких за последние годы. Слишком много шокирующих и резонансных подробностей.

Потерпевшая впервые даёт интервью:

– Сытин был ближайшим другом моего отца – когда-то они вместе учились в техникуме. Поэтому я помню его буквально столько же, сколько помню себя – то есть лет с четырёх. Был вхож в наш дом, вместе отмечали семейные праздники, летом снимали рядом дачи. Дядя Саша купил мотоцикл и рассекал на нём, предложил меня покатать, научить водить. Мне было 13 (сейчас Анастасии 22 года – Прим. Sobesednik.ru).

Никакой опасности я не чувствовала – разве может быть опасен ближайший друг семьи, который знает меня в буквальном смысле с пелёнок? Конечно, нет. Это было не один раз, а длительное время – дядя Саша железным тоном приказывал: «Быстро поехала со мной!», сажал на мотоцикл и отвозил, в тот же самый лес, или в одну из своих квартир.

Более подробно девушка теперь рассказывает следователям, она прошла серию многочасовых допросов (в том числе на полиграфе), психологические и медицинские экспертизы.

– Всё очень тяжело психологически, – повторяет она – Но я многие годы живу в кошмаре, буквально в аду. И я считаю, что зло в нашем обществе должно быть наказано, пресечено!

О похожих последствиях рассказывала в недавнем своём громком интервью актриса Елена Проклова, пережившая подобное в столь же нежном возрасте.

– Я слушала её исповедь и рыдала от жалости – к её ситуации, и к моей. Ты живёшь с этой болью. По счастью, у меня есть возможности наказать того, кто сломал мне жизнь, меня поддерживают родители, они наняли адвоката. Я хочу, чтобы моя история стала в какой-то степени примером для других. Нельзя молчать, безнаказанность рождает вседозволенность!

– Но вы молчали многие годы, не написали заявление в правоохранительные органы…

– Сначала боялась, что родители не поверят. Потом осознала: нет, поверят! Зная своего отца, понимала: что он убьёт моего обидчика, даже не смотря на многолетнюю дружбу! Ну, или покалечит. И – сядет в тюрьму. Я очень испугалась за папу. Много времени работала с психологом, чтобы избавиться от боли и от страхов.

– На очной ставке дядя Саша, не поднимая глаз, сказал, что я со своим отцом вымогаем из него деньги, – подчёркивает Анастасия. – Правда, проходить полиграф у следователей он почему-то отказался.

– Я, конечно, в шоке, от того, через что прошлось пройти моей дочери, – негодует её отец и добавляет, что в юности будущий олигарх «был абсолютно нормальным парнем, даже в чём-то гениальным – с потрясающей памятью, умел высчитывать, на чем бедному студенту возможно заработать. В 90-е поднялся и…

– Сашку деньги испортили – чем больше у него их становилось, тем меньше человеческого в нём оставалось, – констатирует отец потерпевшей.

Интерес сексуального характера у взрослого, даже пожилого человека к ребёнку – это распущенность или болезнь?

– Это не норма, а патология – не только физиологическая, но и психологическая, – объясняет клинический психолог, старший научный сотрудник института им. Сербского Ольга Коротина-Гессе. – Как правило, речь не идёт о душевной болезни – человек ведает, что творит, понимает, что «это – нехорошо, но я так хочу».

– К потерпевшей возникают те же вопросы, что возникали к Елене Прокловой: почему молчала и лишь сейчас заговорила, написала заявление. Что думаете об этом?

– Я не удивлена. «Молчать столько лет» – естественная реакция в данной ситуации. Ребёнок доверял взрослому – тот «такое» совершил, у ребёнка происходит как бы «оцепенение»: снова, и снова, и снова прокручивает ситуацию в своей голове, процесс этот длится годами. Рассказать страшно – а вдруг никто не поверит? И стыдно. Склонны винить себя: «это я плохой, если со мной такое случилось». Это, конечно, незаживающая рана на всю жизнь.

Справка

Комментирует юрист, генеральный директор ООО «Альфа-право» Евгения Кочарян:

– Сытин Александр Борисович обвиняется в совершении преступлений, по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 4 ст. 291.1, п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Речь идёт о запрещённых законом действиях в отношении несовершеннолетней. Кроме того, Сытина обвиняют в мошенничестве (это касается другой истории, связанной с его бизнесом и не имеющей отношение к Анастасии и её семье, однако по причине одного и того же обвиняемого два дела объединены – Прим. Sobesednik.ru).