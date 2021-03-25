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В Москве задержали полицейских, которые вымогали деньги под угрозой подкинуть наркотики

Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут установленное законом наказание

Фото: Global Look Press

В Москве задержали троих полицейских, которые вымогали с пассажира остановленного автомобиля BMW 500 тысяч рублей, угрожая в случае отказа подбросить наркотики. Об этом сообщает РЕН-ТВ

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 20 февраля на Новинском бульваре в столице. Полицейские остановили автомобиль BMW и во время проверки пригрозили подкинуть пассажиру запрещенные вещества в случае, если он не заплатит им 500 тысяч рублей. 

Мужчина испугался, снял деньги со своей карты в ближайшем отделении банка и отдал им. А через неделю он обратился с заявлением на полицейских. 

Подозреваемые были задержаны 17 августа. Ими оказались сотрудники отделения МВД по Арбату майор Гудилин, сержант Луенко и сержант Паречин. 

Как рассказали в МВД, эти сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут установленное законом наказание. 

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