В Москве задержали полицейских, которые вымогали деньги под угрозой подкинуть наркотики

В Москве задержали троих полицейских, которые вымогали с пассажира остановленного автомобиля BMW 500 тысяч рублей, угрожая в случае отказа подбросить наркотики. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 20 февраля на Новинском бульваре в столице. Полицейские остановили автомобиль BMW и во время проверки пригрозили подкинуть пассажиру запрещенные вещества в случае, если он не заплатит им 500 тысяч рублей.

Мужчина испугался, снял деньги со своей карты в ближайшем отделении банка и отдал им. А через неделю он обратился с заявлением на полицейских.

Подозреваемые были задержаны 17 августа. Ими оказались сотрудники отделения МВД по Арбату майор Гудилин, сержант Луенко и сержант Паречин.

Как рассказали в МВД, эти сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут установленное законом наказание.