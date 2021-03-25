Вчера, в 22:41

Гроза в Москве и регионе: Два госпитализированных и 150 поваленных деревьев

Более 40 автомобилей пострадали в результате вала деревьев из-за сильного ветра с грозой в Москве

Фото: Тг-канал "Москвач"

49-летняя москвичка пострадала от упавшего на нее дерева во время грозы в столицы. Она получила перелом ребер и травму головы, с которыми и была доставлена в больницу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназываемый источник.

Всего к 19:30 установлено, что из-за непогоды повалено 49 деревьев, которые повредили 24 автомобиля.

В 28 населенных пунктах и пяти горокругах Подмосковья отключено электроснабжение. В Подольске один человек оказался под трехметровым забором, который упал из-за порыва ветра. Его госпитализировали.

Всего по области упали не менее ста деревьев, которые повредили не менее 15 машин. В Министерстве энергетики региона заверили, что все деревья уже убраны с проезжих частей.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 5 дней назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 9 часов назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 17 часов назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 день назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 5 дней назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 1 неделю назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Общество 49 минут назад

"Альтернатива": Утеплением складов Wildberries занимались люди, похищенные в рабство

Политика 51 минуту назад

Совет в "Архангельском" на даче Ельцина. Хроники августа 1991-го

Политика 2 часа назад

Адвокат ОВД-Инфо – москвичам: не беседуйте с правовым беспределом

Политика 2 часа назад

"Голос" сделали незарегистрированным иноагентом №1 из-за денег "гражданки Республики Армения"

Общество 3 часа назад

Летающий по Москве сайдинг и выдуманное интервью Навального: новости к вечеру 18 августа

Политика 4 часа назад

Твиттер в Сербии начал маркировать государственные СМИ, как и в РФ

Политика 5 часов назад

Что дальше? Политолог оценил риски экспансии Талибана* за пределы Афганистана

Общество 5 часов назад

"Доверие к вакцине упало ещё больше": россияне высмеяли лотерею для привитых

Политика 7 часов назад

Владимир Милов: "Талибы - это не просто бородатые мужики с автоматами"

Политика 7 часов назад

Грузинское СМИ удалило фейковое интервью с Навальным

Политика 8 часов назад

Три человека погибли после нападения талибов* на мирных демонстрантов

Происшествия 9 часов назад

В Москве задержали полицейских, которые вымогали деньги под угрозой подкинуть наркотики

Общество 9 часов назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Здоровье и дом 10 часов назад

"Куда делись простуда и грипп?": россияне снова критикуют РПН за данные о коллективном иммунитете

Политика 10 часов назад

"Восстановление СССР": политолог о целях и рисках визита Мишустина в Казахстан

Общество 10 часов назад

"Следующим будет чип в руку": россияне насторожились планами властей по замене паспортов

Общество 10 часов назад

Вернувшиеся из-за рубежа москвичи оштрафованы на 20 млн за отсутствие ПЦР-тестов

Политика 12 часов назад

Политолог: с какой целью Янукович выступил с заявлением в честь 30-летия независимости Украины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика