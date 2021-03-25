Гроза в Москве и регионе: Два госпитализированных и 150 поваленных деревьев

49-летняя москвичка пострадала от упавшего на нее дерева во время грозы в столицы. Она получила перелом ребер и травму головы, с которыми и была доставлена в больницу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназываемый источник.

Всего к 19:30 установлено, что из-за непогоды повалено 49 деревьев, которые повредили 24 автомобиля.

В 28 населенных пунктах и пяти горокругах Подмосковья отключено электроснабжение. В Подольске один человек оказался под трехметровым забором, который упал из-за порыва ветра. Его госпитализировали.

Всего по области упали не менее ста деревьев, которые повредили не менее 15 машин. В Министерстве энергетики региона заверили, что все деревья уже убраны с проезжих частей.