Гроза в Москве и регионе: Два госпитализированных и 150 поваленных деревьев
Более 40 автомобилей пострадали в результате вала деревьев из-за сильного ветра с грозой в Москве
49-летняя москвичка пострадала от упавшего на нее дерева во время грозы в столицы. Она получила перелом ребер и травму головы, с которыми и была доставлена в больницу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназываемый источник.
Всего к 19:30 установлено, что из-за непогоды повалено 49 деревьев, которые повредили 24 автомобиля.
В 28 населенных пунктах и пяти горокругах Подмосковья отключено электроснабжение. В Подольске один человек оказался под трехметровым забором, который упал из-за порыва ветра. Его госпитализировали.
Всего по области упали не менее ста деревьев, которые повредили не менее 15 машин. В Министерстве энергетики региона заверили, что все деревья уже убраны с проезжих частей.
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