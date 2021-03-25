Мэра Кривого Рога обнаружили мёртвым с огнестрельным ранением
По предварительной информации источников, тело Павлова нашли на веранде дома, рядом с ним было ружье
Мэр украинского города Кривой Рог Константин Павлов найден мёртвым у себя дома. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил эту информацию.
«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», – сообщил Резниченко.
По предварительной информации источников, тело Павлова нашли на веранде дома, рядом с ним было ружье.
Как рассказали в полиции Днепропетровской области, сообщение о найденном теле им поступило 15 августа около 16:00. «По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома», – пишут они.
Там также добавили, что сейчас на месте работают правоохранители, продолжается осмотр дома, устанавливаются свидетели происшествия.
По данному факту открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»).
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