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В Приамурье задержали подозреваемого в обстреле автомобиля сотрудников охотуправления

В настоящий момент мужчина помещен в изолятор временного содержания

Фото: Global Look Press

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля сотрудников управления по охране животного мира Амурской области, им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. В результате инцидента получил ранения 34-летний инспектор.

«Сотрудники полиции установили личность и задержали гражданина, причинившего огнестрельное ранение работнику управления по охране животного мира Амурской области. (...) По подозрению в совершении данного преступления по месту работы оперативники задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя», – передает ТАСС сообщение пресс-службы УМВД России по Амурской области. 

Как сообщили СК РФ по Амурской области, на допросе задержанный подтвердил свою причастность к преступлению, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данной статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

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