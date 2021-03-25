Прокуратура Москвы начала проверку из-за найденного на лавке новорожденного младенца

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня, 13 августа 2021 года, во дворе дома по Ярославскому ш. на скамейке местные жители обнаружили новорожденного мальчика (родившегося по предварительной информации 2-3 дня назад). Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию. (...) Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль. Устанавливаются родители ребенка, действиям которых будет дана оценка», – говорится в сообщении.

Как отмечается, младенец был осмотрен врачами. Он оказался полностью доношенным, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает, в ближайшее время он будет доставлен в одну из столичных больниц. Заниматься дальнейшей судьбой ребёнка будут органы опеки.