Прокуратура Москвы начала проверку из-за найденного на лавке новорожденного младенца
В одном из дворов столицы местные жители обнаружили на скамейке ребенка и сообщили об этом в полицию
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня, 13 августа 2021 года, во дворе дома по Ярославскому ш. на скамейке местные жители обнаружили новорожденного мальчика (родившегося по предварительной информации 2-3 дня назад). Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию. (...) Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль. Устанавливаются родители ребенка, действиям которых будет дана оценка», – говорится в сообщении.
Как отмечается, младенец был осмотрен врачами. Он оказался полностью доношенным, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает, в ближайшее время он будет доставлен в одну из столичных больниц. Заниматься дальнейшей судьбой ребёнка будут органы опеки.
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