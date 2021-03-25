Двое подростков сбежали от приемных родителей за 40 км из-за ссоры с матерью

Подростки 12 и 14 лет были обнаружены в городе Ефремове Тульской области, куда сбежали от приемных родителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы УМВД региона Андрея Ярцева.

Мальчики покинули дом в деревне Турдей накануне днем, а вечером обеспокоенная приемная мать обратилась за помощью в полицию. На ближайших территориях их долгое время не могли обнаружить.

Подростков удалось найти только в 40 километрах от дома.

«Предположительно, на фоне бытового конфликта с приемной матерью дети решили уйти гулять втайне от нее. Выйдя из дома через окно, мальчики пошли вдоль дороги в сторону Ефремова, где их и нашли»

, – докладывает Ярцев.