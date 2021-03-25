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Заключенный зарезал сотрудника исправительной колонии и был убит при задержании

Нападение он совершил при досмотре, используя колюще-режущий предмет. Один сотрудник погиб на месте, второй в больнице

Фото: СУ СК по Курганской области

В исправительной колонии № 2 в Курганской области заключенный во время досмотра напал на сотрудников колонии. При задержании он оказал сопротивление и был ликвидирован. Об этом рассказали в СУ СК по Курганской области.

Как сообщается, нападение произошло сегодня утром. Один из осужденных, используя колюще-режущий предмет, совершил нападение на сотрудников учреждения, проводящих обыскные мероприятия. В результате нападения от полученных ранений один из сотрудников скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Во время задержания осужденный оказал сопротивление и был ликвидирован. 

Как установлено, нападавший 1977 года рождения отбывал 19-летний срок за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство. 

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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