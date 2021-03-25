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Грабивших фуры на ходу отца и сына задержали в Иркутской области

Для ограбления они модифицировали автомобили, которые откидывали лобовое стекло и вплотную подъезжали к грузовикам

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области задержали отца и сына, которые похищали грузы на скорости и даже модифицировали для этого автомобили. Ранее они привлекались к ответственности за подобные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 

По версии следствия, мужчины украли груз в виде электроники из фуры на скорости больше 80 километров в час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу. Для ограбления в стиле фильмов «Форсаж» они оборудовали автомобили таким образом, чтобы ночью на трассе можно было вплотную примыкать к большегрузам. 

В ноябре прошлого года в полицию в Иркутске обратился водитель фуры. Он рассказал, что из его грузовика на трассе между Красноярском и Иркутском пропала различная электроника на сумму свыше миллиона рублей. Разбираясь в произошедшем, полицейские получили информацию, что к пропаже могут быть причастны жители Тайшета, уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления. 

В ходе обыска оперативники обнаружили у них часть пропавших товаров, а у их знакомых были найдены два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом. 

Как установил суд несколько лет назад, внеся похожие изменения в конструкцию машин, используя устройства для сцепки, на трассе их транспорт прижимался к большегрузам. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля злоумышленников.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, свою причастность к произошедшему они отрицают. Следователи не исключают, что они могли совершить другие аналогичные хищения, сейчас эта информация проверяется.

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