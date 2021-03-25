В Питере идет проверка после нападения на пенсионеров в больнице пациента с ножом

В одном из медучреждений в Московском районе Петербурга пациент напал с ножом и ранил двоих пожилых людей.

«В коридоре первого нейрохирургического отделения находящийся на лечении 50-летний гражданин во время внезапно возникшего конфликта нанес ножевые ранения потерпевшим, после чего был задержан сотрудниками больницы. С места происшествия изъят нож», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы накануне, 9 августа, а само нападение было совершено в воскресенье вечером, 8 августа.

У пострадавших пенсионеров зафиксированы резаные раны различных частей тела.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.