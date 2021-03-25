По подозрению в истязании детей задержаны сотрудники школы-интерната в Иркутской области

Дети из школы-интерната в поселке Квиток в Иркутской области заявили в полицию о насилии против них, после чего были задержаны четыре сотрудника заведения и возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

По словам учащихся, они без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, подверглись физическому наказанию со стороны персонала.

По данному факту следственным отделом по городу Тайшет СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело, задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра. Они были отстранены от занимаемых должностей, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»), статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).

Как отмечается, все обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся необходимые следственные действия. На данный момент установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам.